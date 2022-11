Así despejaron las dudas de separación Gabriel Soto e Irina Baeva

Gabriel Soto se encontraba en el ojo de la tormenta por una posible separación con Irina Baeva. Es que el actor publicaba muy pocos encuentros con su pareja con el gran inconveniente que ella paso un mes fuera del país. Muchos seguidores de las dos estrellas, ya venían que el amor había terminado entre este par.

Como ya informamos, Irina Baeva estuvo un mes en Qatar por motivos profesionales. De todas maneras, la actriz rusa, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa Univisión como Vino el amor y Soltero con hijas, está de regreso en México. Cuando todos esperaban que se iba a hospedar en un hotel, no fue así.

El departamento de Irina Baeva. Fuente: Instagram @irinabaeva

La pareja de Gabriel Soto, fue directamente al departamento que comparte con el actor y se encontró con una hermosa sorpresa que no se esperaba. La casa en la que conviven en Ciudad de México estaba repleta de globos y arreglos flores. Una increíble bienvenida que le dejo su amor para despejar muchas dudas.

Irina Baeva no dudó en presumir este martes de la sorpresa a través de sus historias de Instagram en donde cuenta con más de 4 millones de seguidores. "No les conté en estos días porque el jet lag, mis maletas, pendientes... no me lo permitieron, pero llegué a la casa y lo que me esperaba…", comenzó compartiendo la actriz.

"La más afortunada de tenerte a mi lado mi amor", agregó junto a otra de las imágenes que publicó en Instagram y en la que se puede apreciar lo hermoso que quedó todo. Sin dudas que este gran obsequio que le hizo Gabriel Soto a Baeva, despejan todas las dudas que había sobre una posible separación.