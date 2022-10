"Es karma": mamá de Geraldine Bazán reacciona a supuesta ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva

Uno de los romances más polémicos del mundo del espectáculo es el protagonizado por Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes en su momento, fueron señalados por Geraldine Bazán, quien dio a entender que estos sostuvieron un romance desde antes de que ella se separara del actor.

Con todo y las críticas que esto desató, la pareja se ha mostrado unida y en repetidas ocasiones ha asegurado estar en su mejor momento. Sin embargo, circulan rumores que apuntan a una posible infidelidad por parte de la bella actriz rusa, por lo cual, la exesposa de Gabriel Soto fue cuestionada al respecto.

Y aunque la actriz no quiso dar declaraciones al respecto, su madre decidió tomar el micrófono y hacer comentarios en torno a la supuesta ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva.

Así, ante las cámaras del programa "De Primera Mano", la señora Rosalba Ortiz decidió romper el silencio y mostrar una vez más su descontento con el padre de sus nietas, dando a entender que "todo lo que se hace en esta vida se paga".

"No me da ni gusto ni disgusto, para mí es karma, que les pase lo que hacen" aseguró la mamá de Geraldine Bazán, quien además agregó que no sabía cuál era el tipo de educación que había recibido Irina Baeva.

Esto en atención a que fue cuestionada acerca de su opinión sobre la presunta infidelidad en la que incurrió la actriz rusa, de quien se limitó a decir que no sabía cómo la habían educado en su país.

"No tengo idea, eso (la infidelidad) depende de la educación de cada quien y no sé cómo eduquen en su país (Rusia)", expuso la señora Rosalba Ortiz.

Finalmente, la mamá de Geraldine Bazán aseguró que no daría más declaraciones al respecto por respeto a sus nietas, quienes son hijas de Gabriel Soto, el cual aparentemente continúa con sus planes de boda a lado de Irina Baeva.

