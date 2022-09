Gabriel Soto rompe el silencio tras supuesta infidelidad de Irina Baeva

Tal parece que la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva quedó maldita, pues desde que anunciaron su compromiso para llegar al altar esta no se ha podido concretar a causa de la guerra entre Ucrania y Rusia, país de donde es originaria la actriz. Ahora, corre el rumor que una supuesta infidelidad de parte de ella los tiene distanciados y con la boda cancelada.

El tema siempre ha estado en el tintero de la prensa rosa, por eso apenas pudieron "capturar" al actor en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no dudaron en cuestionar su relación. En este caso, la prueba serían sus redes sociales, pues no han publicado ni una imagen juntos cuando era una constante.

Gabriel Soto asegura que la boda sigue en puerta (Foto: IG @gabrielsoto)

¿Qué dijo Gabriel Soto sobre su relación con Irina Baeva?

Tras ser interceptado por los micrófonos de medios de comunicación, Gabriel Soto desmintió los rumores y aseguró que Irina Baeva se encuentra de viaje mientras que él ha estado muy ocupado con las grabaciones. De igual manera, desmintió la supuesta infidelidad de la rusa con un actor de Hollywood.

"Y los planes de boda también continúan. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela y qué pasa con su familia, pero todo bien", mencionó el actor, quien aseguró que los chismes sobre ellos siempre van a salir.

Gabriel Soto e Irina Baeva se encuentran distanciados por motivos de trabajo (Foto: IG @gabrielsoto)

Cabe destacar que el origen de los rumores fueron las redes sociales, pues ya no aparecen juntos en las imágenes que publican; sin embargo, Soto colocó un mensaje contundente para calmar las malas lenguas: "Instagram vemos, realidades no sabemos. No tenemos que publicar nada para demostrarle a nadie nada. Está todo bien".

Pero las sospechas no son en vano, pues desde hace más de 3 meses que no están juntos, además de que se les ha relacionado con nuevas parejas a los dos: a Irina Baeva con el actor Britt George y a Gabriel Soto con una mujer con la que fue visto en un automóvil. Aunque esto no quiere decir nada, en el mundo del espectáculo todo puede suceder.

