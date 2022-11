Tabata Jalil, más bella que siempre, roba suspiros con minifalda de animal print

Tabata Jalil se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que en su última aparición en “Venga la Alegría” robó más de un suspiro entre sus admiradores gracias a un atrevido outfit con el que pudo presumir su torneada figura, por lo que la reportera, además de dar una nueva cátedra de estilo, también pudo reafirmarse como una de las mujeres más bellas de toda la farándula debido a que se llevó cualquier cantidad de halagos.

Como se mencionó antes, Tabata Jalil robó suspiros en su última colaboración que hizo con el famoso matutino de TV Azteca, al cual, pertenece desde hace ya varios años y en esta ocasión la comunicadora presentó un reportaje sobre un teatro pet friendly y como es su costumbre, además de derrochar talento, también aprovechó para lucir un espectacular outfit con el que se pudo reafirmar como todo un referente de la moda actual.

Tabata Jalil es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: TW: @VengaLaAlegria

El impactante outfit de Tabata Jalil consistía en una blusa tipo top de color negro que tenía mangas largas y como adorno tenía una especie de cadena que colgaba en forma de holán en la zona del abdomen, no obstante, la prenda que más llamó la atención era una minifalda de animal print de color blanco y negro que le permitió presumir sus torneadas y estilizadas piernas.

Para complementar su outfit, Tabata Jalil complementó su espectacular outfit calzando un par de botines negros que daban la ilusión de estar hechos con látex, por lo que dicho elemento le agregó un sutil toque extra de sensualidad a su imagen y fue así como la conductora robó suspiros.

La colaboradora de "VLA" se llevó decenas de halagos. Foto: TW: @VengaLaAlegria

Al finalizar su reportaje, la producción de “Venga la Alegría” difundió un par de fotografías de Tabata Jalil en el que hablaron del reportaje que hizo acerca del teatro pet friendly, no obstante, lo que llamó la atención de los seguidores del famoso matutino fue el look de su colaboradora y como era de esperarse, los halagos no tardaron en llegar.

“Estás hecha un bombón”, “Cada día más linda”, “Eres una verdadera reina”, “La más guapa de todas” y “Hermosura de mujer”, fueron algunos de los halagos que se llevó Tabata Jalil.

Tabata Jalil triunfa en redes por su estilo.

Actualmente, Tabata Jalil tiene 43 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera en medios pues además de derrochar talento en “Venga la Alegría” como reportera y en ocasiones como presentadora, también ha logrado destacar en redes sociales gracias a su belleza y a su desarrollado sentido de la moda, pues de forma recurrente sorprende a sus seguidores con impactantes outfits con los que ha logrado ser considerada como todo un referente del buen vestir.

Tabata Jalil ya había presumido este outfit en Instagram. Foto: IG: tabatajaliloficial

SIGUE LEYENDO:

Galilea Montijo eleva la temperatura con entallado y elegante vestido de transparencias

Entre lágrimas, Mariazel relata amarga experiencia en Qatar: “No puedo creer que exista gente así”

Desde la playa Issa Vegas se baña con diminuto bikini rosa neón y roba suspiros