Galilea Montijo eleva la temperatura con entallado y elegante vestido de transparencias

Galilea Montijo acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una serie de fotografías con las que dejó sin aliento a sus seguidores pues resulta que la querida conductora de “Hoy” dio una nueva cátedra de moda al usar un entallado y elegante vestido de transparencias con el que lució más bella que de costumbre, por lo que, como era de esperarse, su impactante outfit la hizo llevarse decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las figuras femeninas más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Galilea Montijo publicó las fotografías en cuestión, las cuales, tuvieron un doble objetivo pues, además, de deleitar la pupila de los más de diez millones de seguidores que acumula en dicha aplicación, la talentosa presentadora también dio una nueva muestra de su desarrollado sentido de la moda, lo cual, contribuye a que siga siendo considerada todo un referente del buen vestir.

"La Gali" acaparó las miradas gracias a este impactante outfit. Foto: IG: galileamontijo

Cabe mencionar que, el motivo por el que Galilea Montijo derrochó elegancia y belleza fue porque asistió a la entrega de los premios a "Los hombres del año" de la prestigiosa revista GQ, por lo que la ocasión ameritaba un impactante look, con el cual, acaparó las miradas de todos los asistentes y de la prensa.

El espectacular outfit de Galilea Montijo tenía como prenda principal un elegante y entallado vestido largo, el cual, estaba confeccionado con una tela sumamente delgada que generaba ciertas transparencias, no obstante, la querida presentadora de “Hoy” no estuvo ni cerca de enseñar de más debido a que dicha prenda tenía decoraciones con pedrería que lo impedían, no obstante, se pudo ver que debajo del vestido estaba utilizando un bralette y un mini short en color negro.

Galilea Montijo sigue conservando la espectacular figura con la que se dio a conocer hace más de dos décadas. Foto: IG: galileamontijo

Las múltiples postales de Galilea Montijo no pasaron desapercibidas para los miles de seguidores que ostenta en la mencionada plataforma y en pocas horas, sus publicaciones acumularon una gran cantidad de likes, además, los halagos de sus fans y de otras personalidades de la farándula no se hicieron esperar.

“Hermosísima”, “Es un deleite verte”, “Eres la definición de perfección”, “Todo un bombón”, “Simplemente divina”, “Cada día más hermosa”, “La reina del estilo” y “¡Qué cuerpazo!” son algunos de los halagos que se pueden leer en las publicaciones de Galilea Montijo, quien también presumió que estuvo conviviendo con otras figuras de la farándula durante el mencionado evento.

La conductora de "Hoy" posee uno de los físicos más envidiables de toda la farándula. Foto: IG: galileamontijo

Galilea Montijo, conductora de tv y gurú de la moda

Además de ser una de las conductoras más queridas y talentosas de toda la televisión mexicana, Galilea Montijo también ha logrado destacar en redes sociales y esto se debe gracias a su arrolladora belleza y a su desarrollado sentido de la moda pues de manera recurrente sorprende con impactantes outfits que la han convertido en todo un referente de la moda actual.

Galilea Montijo es todo un referente de la moda. Foto: IG: galileamontijo

Cabe mencionar que, Galilea Montijo ha aprovechado de muy buena manera el ser considerada como un auténtico gurú de la moda pues hace un par de años abrió su propia boutique, con la cual, también ha podido demostrar que es muy hábil para los negocios.

