“MasterChef Celebrity”: segunda eliminación de Nadia desata memes

El nerviosismo y la rivalidad se han convertido en el ingrediente principal de “MasterChef Celebrity” en la recta final, pues los participantes luchan por conquistar el paladar de los jueces con elaborados platillos en cada reto; sin embargo, el desempeño de Nadia no fue suficiente y este domingo 20 de noviembre la cantante abandonó la competencia tras enfrentar la furia de sus compañeros por su retorno.

Los retos son cada vez más intensos y la tensión crece entre los famosos que pelean por conservar su lugar para llevarse el premio de un millón de pesos. Este domingo el conductor Mauricio Mancera fue quien brilló en los desafíos, pero con ello puso en evidencia un malévolo plan con el que el resto de los concursantes olvidaron por un momento las diferencias y se aliaron para poder sacar a Nadia de la competencia.

Y es que la cantante se ausentó durante varios programas debido a que dio positivo a Covid-19 y más tarde reveló que contagió a su mamá, quien tuvo complicaciones de salud. Aunque en un principio recibió el total apoyo de los internautas y sus compañeros las faltas se prolongaron y son pocos los programas en los que participó, por lo que sus permanencia comenzó a generar dudas entre los fans y el resto de los famosos.

"La verdad es que ha sido maravilloso porque de alguna manera he vivido todo 'MasterChef', lo he disfrutado y ahora me voy con el corazón lleno porque siento que he superado el reto personal que tenía", fue el mensaje con el que la cantante se despidió del reality show en el que tanta polémica ha generado.

Salida de Nadia desata memes

El plan al que llamaron "Adiós Nadia" habría funcionado entre los participantes, una idea que surgió tras la eliminación de la actriz Alejandra Toussaint a quien Mauricio Mancera y Karla Sofía Gascón prometieron vengar debido a la controversia que se generó por la intensa discusión que sostuvo con la cantante en su último reto sobre aquella que debía salvarse.

"Me duele la verdad, tengo moretones, pero bueno es parte de este reto", dijo Nadia ante la negativa de Toussaint por tomar el lugar en el reto de eliminación. Aunque esta no fue la única muestra de desacuerdo entre los famosos, pues Alejandra Ávalos también hizo evidente su molestia y aprovechó su ventaja en un reto para cobrar venganza: "Se saltó con su ausencia como unas veinte cocinadas ó más. Nos tiene que alcanzar a este nuevo nivel y ganarse su lugar".

Pese a las dificultades y obstáculos de sus propios compañeros, Nadia demostró tener un gran talento en la cocina con platillos que lograron transportar a los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne a momentos y lugares típicos en México. Los memes no se hicieron esperar y los internautas externaron su apoyo a la cantante dejando de lado las críticas que recibió en el pasado.

