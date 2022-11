Pelea en "MasterChef Celebrity": Nadia y Ale Toussaint pelean por quién debe ir al reto de eliminación

La rivalidad crece en "MasterChef Celebrity" mientras avanza la competencia y los desafíos han sacado lo peor de los participantes que luchan por mantener su lugar, así sucedió este domingo 13 de noviembre con Alejandra Toussaint quien protagonizó una intensa discusión con Nadia para evitar ir al reto de eliminación. El regreso de la cantante ha desatado molestia entre los famosos, quienes ven en ello una ventaja debido a los programas que se ausentó y así se lo hacen saber en cada oportunidad.

El reto de salvación se realizó en parejas y consistía en tomar una serie de ingredientes totalmente a oscuras para preparar su platillo, todo mientras estaban esposados. Aunque para la mayoría esto significó una oportunidad de demostrar trabajo en equipo, algunos de los participantes externaron descontento al hacerlo con la exalumna de "La Academia", pues no están de acuerdo con su regreso al reality show.

Al concluir el desafío los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne sorprendieron al anunciar que se debía elegir a una persona para pasar directo al reto de eliminación y poner así en riesgo su permanencia. Fue entonces que comenzó la discusión entre Nadia y Alejandra Toussaint ya que la cantante intentó convencerla de que fuera la actriz quien "se sacrificara" debido a los moretones que le hizo debido a las esposas, pero su compañera se negó.

"Me duele la verdad, tengo moretones, pero bueno es parte de este reto", dijo Nadia ante la negativa de Toussaint por tomar el lugar en el reto de eliminación. A las críticas de la actriz se sumaron la del conductor Mauricio Mancera, quien recalcó que debió haber sido la cantante quien tomara ese lugar debido a los programas que no participó y que ya habían desgastado al resto de los concursantes.

Llueven críticas a Nadia

La cantante salió gran parte de la competencia tras dar positivo a Covid-19, además de que contagió a su madre quien estuvo a punto de ser hospitalizada de emergencia debido a complicaciones en su estado de salud. Nadia expresó sentirse triste debido a lo ocurrido y aunque en un primer momento recibió mensajes de apoyo, pronto su ausencia le ganó críticas debido a la cantidad de programas que no participó.

"Les cuento que en ese momento me dio Covid-19, me dio muy fuerte y contagié a mi ma, se puso grave debido a una crisis hipertensa. La cuidé con todo mi amor aunque me sentía fatal. Agradezco a Dios y a los médicos por su pronta ayuda. Se que los que han vivido esto me entienden", escribió Nadia Yvonne en redes sociales.

Aunque fue eliminada en programas anteriores pese a su buen desempeño en la cocina, se realizó un nuevo reto del que resultó triunfadora y consiguió volver a la competencia. Esto no fue del agrado del resto de los participantes y ha sido evidente desde entonces ya que no han tenido consideración de ella, pese a que sí han tenido oportunidad.

Así ocurrió con Alejandra Ávalos, quien tomó venganza por la decisión de Nadia en el pasado con uno de los ingredientes ya que puso en riesgo su permanencia: “La ‘Viuda Negra’ en acción en ‘MasterChef Celebrity’. Nadia por fin va a cocinar, pues se saltó con su ausencia como unas veinte cocinadas ó más. Nos tiene que alcanzar a este nuevo nivel y ganarse su lugar las hormigas chicatanas fue el pretexto perfecto, ¿o no?”.

