Nadia da positivo a Covid-19 y contagia a su madre; se pone grave por una crisis hipertensiva

Nadia Yvonne tiene muy preocupados a sus fans, pues sigue enferma de Covid-19; sin embargo, aunque esto lo anunció la semana pasada a través de sus redes sociales, ahora mencionó que contagió a su mamá quien se puso grave por lo que se tuvo que dar a la tarea de cuidarla a pesar de su condición.

En su Twitter, la originaria de Oaxaca explicó que su progenitora se puso muy mal a causa de una crisis hipertensiva. Por esta razón es que la cantautora la cuidó con todo su cariño aunque se "sentía fatal". Para descanso de ella, los médicos la atendieron de maravilla y de forma inmediata.

"Les cuento que en ese momento me dio Covid, me dio muy fuerte y contagié a mi ma, se puso grave debido a una crisis hipertensiva. La cuidé con todo mi amor aunque me sentía fatal. Agradezco a Dios y a los médicos por su pronta ayuda. Se que los que han vivido esto me entienden", escribió Nadia Yvonne.

Nadia se ausenta de MasterChef Celebrity por el Covid-19

Nadia Yvonne hizo el anuncio de que se había contagiado del SARS-CoV-2 hace exactamente una semana a través de su cuenta de Instagram, donde aparece siendo maquillada y peinada antes de salir a atender los retos del reality show "MasterChef Celebrity" donde participa a lado de Arturo López Gavito, exjuez de La Academia, programa donde se dio a conocer hace varios años.

En su mensaje, la exacadémica aseguró que extraña a todos sus compañeros y el público que tanto la apoya en la cantada y en la elaboración de platillos. De igual manera les pidió que no dejen de echarle porras como siempre lo han hecho.

"¡Extrañándolos tantísimo @masterchefmx ! Uds mis #TeamNadia gracias por tanto apoyo. No pude estar en master por que salí positivo a Covid ??. Pero no dejen de apoyarme ok ? Vamos con todo!", escribió Nadia Yvonne, artista que ostenta 9 producciones discográficas, las cuales han sido galardonadas con discos de Oro y Platino.

