Paul Stanley sufrió bulimia de niño: "Estuve 2 días en el hospital"

Paul Stanley es conocido por su sentido del humor, además de ser uno de los pilares de Hoy; sin embargo, pocos saben lo que pasó de niño, cuando sus padres se separaron: aseguró que fue un niño solitario, por lo menos en la etapa de la primaria. Lo anterior fue resultado de las actividades de su madre, con quien se crió, pues tenía mucho trabajo.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, con quien abrió su corazón, explicó que tuvo obesidad al grado de que al hacerle estudios los médicos le informaron que tenía muy altos los niveles de colesterol. Como era de esperarse, le quitaron muchos alimentos como la carne y lácteos.

De igual manera Paul Stanley explicó que tenía cuadros de ansiedad y esto provocaba que comiera mucho algo que al final se manifestaba a través de ronchas en todo el cuerpo. Él mismo mencionó que su caso fue tan grave que terminó siendo una persona bulímica, algo que pudo superar con el paso de los años.

Paul Stanley confieza que fue bulímico de niño

El conductor de Hoy le confesó al auditorio de Yordi Rosado que después de tener obesidad y saber que tenía que dejar de serlo por salud, terminó siendo bulímico porque deseaba bajar de peso. No obstante, al desconocer que dicha condición es peligrosa, terminó en el hospital al seguirse provocando el vómito.

"Un día fui a dar al hospital y me quedé internado como dos días. Me hicieron endoscopía y llegaban los doctores y 'qué le pasa' y estudios y estudis y estudios y yo sabía lo que tenía; yo vomitaba todo. Bajé de peso muy rápido y me sentí mal", explicó Paul Stanley.

De igual forma, el hijo de Paco Stanley afirmó que no era como la mayoría de las personas que sufren este tipo de trastorno, pues ejercía una presión en el estómago y con ello conseguir regresar la comida. A pesar del calvario, pudo sobreponerse y salir de ese bache con mucho ejercicio y ayuda de su familia, además del cariño de sus "novias". En este caso, recordó que su hermano lo iba a espiar cuando iba al baño, por órdenes de su mamá para atenderlo en caso de una recaída.

