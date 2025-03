Don Omar corre a fan de su concierto en Cancún tras aventar vasos de cerveza al público: "pásala bien, mi amor" | VIDEO

Don Omar se encuentra en México demostrando que sólo el sabe cómo poner a cantar y bailar bajo el ritmo del reguetón, pero la noche del sábado 15 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, el cantante se llevó una fuerte ola de aplausos de sus fans tras notar conductas poco agradables durante su concierto y ante la impotencia, no dudó en parar su espectáculo para exigir respeto y además tomar medidas. De esta manera corrió a una mujer del show, asegurándole que esto es una lección de vida.

Anoche en el Autódromo de Cancún, Don Omar le regaló una noche inolvidable a los amantes de su música, pero en particular a una fan que en pleno concierto comenzó a aventar vasos de cerveza al público y que no olvidará nunca. Desde su lugar, la mujer aparentemente comenzó a lanzar dichos objetos a las personas de enfrente. Si bien no se sabe si los recipientes estaban llenos o vacíos, el cantante se percató de lo sucedido y tomó el micrófono, se encendieron las luces y se dirigió a la presunta responsable.

"Señora, a mis 47 años eso que está haciendo de tirarle a las personas de allí enfrente, con vasos, es una falta de respeto. Usted misma, la de la camisa roja con las líneas blancas. Usted va a tener que aprender que con la edad que uno tiene, para hacer esas estupideces, las tiene que hacer en su casa", le dijo desde el escenario.

Ante la reacción del intérprete de "Danza Kuduro", "Salió el Sol" o "Dale don", el público presente de Cancún comenzó a aplaudir la decisión del cantante y gritar de emoción; en los videos virales incluso se alcanza a escuchar cómo algunas personas gritan cosas como "sí, que se largue" o "¡fuera, fuera, fuera!".

Cuando tú plan era perrear hasta el suelo pero Don Omar te saca de su concierto. pic.twitter.com/QcaYIidmdc — Vívelo Cancún (@ViveloCancun) March 16, 2025

Don Omar corre a mujer de su concierto en Cancún, ¿qué pasó?

Una mujer que comenzó a lanzar al público vasos de cerveza fue regañada públicamente por Don Omar, ya que los hechos ocurrieron durante su concierto en el Autódromo de Cancún; la molestia del cantante fue tanta que incluso le pidió a la seguridad del recinto que por favor sacaran a la fan, pues sus actos son una falta de respeto para el resto de fans que querían disfrutar de una noche única.

"Seguridad, hágame el favor y sáqueme a esta señora de aquí", dijo desde el escenario. Además, el reguetonero puertorriqueño le envió un mensaje antes de despedir a la joven, asegurándole que su decisión le servirá como una lección y ahora en redes aseguran que la mujer jamás olvidará esta experiencia junto al cantante de "Morena" o "Dile".

"¿Te acuerdas que te dije que ahora me tocaba a mí? Pásala bien, mi amor. Cuídate. ¿Seguimos?", dijo antes de ponerle fin al conflicto y continuar con el concierto.

El momento dejó cientos de comentarios positivos para el artista, quien sin dudarlo saltó a defender a sus fans de las malas intenciones de una sola persona. Por lo que las redes estallaron con comentarios como: "Imagínate ser a quien le aventaron la cerveza y decir, Don Omar me defendió y sacó a la grosera esa", "imagínate pagar tu boleto y que el mismísimo Don Omar te corra de su concierto! que oso señora" y "qué vergüenza que Don Omar te regañe en pleno concierto".

Así como en redes sociales se viralizaron las palabras del cantante en contra de la mujer que estaba lanzando los vasos al resto del público, también se compartieron las imágenes de los miembros de seguridad del concierto escoltando a la presunta responsable del incidente. Los clips muestran a un grupo de al menos cinco elementos del staff guiando a la fan a la salida en medio de abucheos del público.