Productor lanza duras críticas contra Ivonne Montero y asegura que le "falta humildad”

Ivonne Montero es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, esto no ha evitado que se encuentre en medio de la polémica. Esta vez se trata de un desencuentro con el productor Antonio Escobar, quien lanzó críticas contra la actriz asegurando que le “falta humildad” por la forma en la que actuó a su salida del proyecto en el que trabajaban juntos.

En una reciente entrevista para el programa “De primera mano”, la actriz habló sobre su salida de la puesta en escena “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve” en la que estuvo por dos años. Montero aseguró que no se le había dado su lugar y que fue sustituida por una suplente, motivo por el que habría decidido abandonar el proyecto, algo a lo que el productor reaccionó dando su versión en la que asegura que fue un “berrinche” de la también cantante.

El productor Antonio Escobar aseguró que todo se trató de un malentendido con Ivonne Montero, a quien criticó por abandonar la obra de un momento a otro. Aunque indicó que está dispuesto a trabajar de nuevo con la actriz, aseguró que le “falta humildad” por la manera que reaccionó ante la situación en la que, puntualizó, ninguno habría terminado mal.

“Le agradezco publicidad gratis, pero habla mal de mí y de la obra, dices: ‘A ver, si vas a contar la verdad, cuenta la verdad’ y no contó la verdad (…) Creo que Ivonne, no sé si de soberbia, yo creo que peca de ser más humilde, real, auténtico y saber que finalmente somos actores, seamos lo que seamos, y no por eso nos tenemos que manejar de una manera… la sencillez es el origen de la grandeza”, dijo el productor en un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Morales en YouTube.