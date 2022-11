Aleida Núñez paraliza Instagram con vestido nude y arriesgado escote

Vaya sorpresa que se llevaron los seguidores de Aleida Núñez con un arriesgado video de la actriz, en el que como toda una fashionista demostró que tiene uno de los mejores estilos del mundo del espectáculo y que su figura en forma de reloj de arena es una de las más envidiadas. Por supuesto, la famosa no dejó de arrebatar suspiros, ya que siempre lleva los outfits más llamativos y en tendencia, y su último look no fue la excepción al presumir un vestido ajustado y con un escote pronunciado, perfecto para dejar a la vista las piernas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante presumió que es todo un referente de la moda y que las transparencias no son las únicas con las cuales causar sensación, pues un look en tono nude también resulta perfecto para resaltar la figura y acaparar todas las miradas. Algo que no puede pasar por alto es que Aleida Núñez también aprovechó para demostrar que la sensualidad siempre se puede mezclar con el glamur y en esta ocasión lo hizo con un arriesgado escote en la zona del abdomen y uno más en la falda del vestido, mismo que no dudó en presumir al posar de espaldas.

Desde Miami, Aleida Núñez impone moda con este look en vestido

A sus 41 años, es una de las celebridades mexicanas que no sólo causan sensación por su talento, sino también por el contenido exclusivo que comparte por medio de un sitio de suscripción y que la colocan como una de mas famosas más sensuales, pues así como presume un vestido nude como este, también puede ganar ingresos extra por fotos y videos presumiendo su figura con todo tipo de looks que van desde los bodys ajustados hasta la lencería. Y su sesión de fotos de Instagram fue ideal para recordarle a sus seguidores que al igual que Sugey Ábrego e Ivonne Montero, domina la red.

Así presumió su look de este fin de semana. (Fotos: IG @aleidanunez)

"Miami", fue lo único que escribió en la plataforma de Meta, antes Facebook, para presumir un vestido de infarto que destaca por un pronunciado escote en "V" que se une a un aro de metal justo a la mitad del pecho y que funciona para presumir un par de aberturas más en los laterales y dejar a la vista un abdomen de acero como el de Aleida Núñez. Algo que causa sensación es que esta zona es la más escotada, pues también deja casi toda la espalda a la vista.

Mientras que para la falda destaca un diseño largo que le da un toque de elegancia al vestido, pero que gracias a una abertura bastante arriesgada desde el ruedo hasta un par de centímetros por debajo de los glúteos le da un toque muy sensual y atrevido. Por supuesto, este segundo escote es magnífico para presumir unas piernas de impacto y ni hablar de la forma entallada que permite apreciar todas las curvas de su figura.

Para complementar su look, Aleida Núñez dejó su cabellera suelta y desenfadada, mientras que un par de trenzas le dan un toque muy juvenil e ideal para conquistar un destino como Miami. Por otro lado, en su maquillaje destaca una tendencia discreta y elegante en el que las sombras negras de sus ojos resultan perfectas para un toque muy chic que se combina a la perfección con unos labios brillantes gracias al gloss.

Con un contoneo de caderas dejó ver este arriesgado escote. (Fotos: IG @aleidanunez)

Claro que con esta sesión de fotos y un video de contoneo de caderas, Aleida Núñez se convirtió en la sensación de Instagram y así se lo hicieron saber sus 3.9 millones de seguidores, quienes no dudaron en dejar todo tipo de comentarios con los que enaltecieron su belleza.

"Hermosa", "la sensualidad hecha mujer", "preciosa", "me encantas", "preciosa", "qué sexy", "encantadora" y "qué ojazos" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

