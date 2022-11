Adamari López sorprende con cátedra de moda para usar jeans después de los 50 años

Los jeans son una de las prendas indispensables de nuestro guardarropa, ya que según a forma en la que se combinen será el estilo que se logre y así pasar de uno casual a uno formal con tan solo agregar una camiseta de botones y un blazer; por supuesto, también son uno de los básicos sin importar la edad, pero que se suelen asociar con las mujeres más jóvenes, cuando en realidad las mujeres de más de 50 años también pueden causar sensación con los pantalones de mezclilla. Claro que para conseguir looks de impacto y de acuerdo con la edad hay que tomar en cuenta algunos aspectos como los colores, cortes y diseños.

Por fortuna, voltear a ver los looks de las famosas siempre es un gran acierto de moda, en especial para quienes tienen más de 50 años y que quieren seguir causando sensación o usando las tendencias de cada temporada. Así como hace unos días Thalía demostraba que el ruedo va doblado, ahora Adamari López conquistó la red con un diseño ideal para conseguir un atuendo juvenil y con el cual no perder el estilo ni la elegancia; sin embargo, puede que la tendencia no sea del agrado de muchas por lo "arriesgada" que puede resultar.

Y es que para la ocasión se lució con un par de jeans rotos, el diseño más polémico de los últimos años y que este 2022 ha hecho su retorno para imponerse como la gran sensación del momento. Aunque se trata de un modelo amado por muchas y odiado por otras, Adamari López acaba de confirmar que siempre se puede lucir para robarse todas las miradas, imponer moda y crear el balance perfecto entre lo elegante y lo juvenil. La mejor parte es que de esta forma también se puede presumir un escote para dejar las piernas al descubierto sin que resulte demasiado arriesgado y con el cual mantener la comodidad.

Los jeans rotos están de regreso. (Foto: IG @adamarilopez)

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió un video en el que presumió el antes y el después de las remodelaciones en su casa, pero lo que se robó toda la atención fue su look con el cual demostró que después de los 50 se pueden seguir usando jeans como la opción más cómoda y que además son ideales para sumarse a las tendencias de la temporada y así demostrar que se lucen los mejores looks del momento.

En su cátedra de moda se aprecian unos baggy jeans, que destacan por ser holgados, pero los más favorecedores gracias a un tiro alto con el cual marcar la cintura y estilizar la figura. En cuanto a lo roto del diseño inmediatamente salta a la vista que el diseño se concentra en la zona delantera de los muslos; mientras que las pantorrillas quedan cubiertas por completo con una caída holgada.

De acuerdo con Adamari López, lo ideal para conseguir esa imagen juvenil es arriesgarse con un diseño en el que un estampado de estrellas con efecto deslavado sea el gran protagonista y a la vez acompañe a la perfección la tendencia anterior. Mientras que para combinar y no perder ni la comodidad ni la elegancia, la también actriz demostró que los tenis blancos son la mejor opción, además que una camisa de cuello y botones resulta perfecta para agregar glamur al look.

Se trata del look más cómodo de la temporada. (Foto: IG @adamarilopez)

Sin embargo, la famosa de 51 años se mantuvo fiel a un estilo con toques muy juveniles, por lo que en la camisa también destaca un pronunciado escote gracias a lo desabotonados de los botones; mientras que el diseño corto también permite que el abdomen quede a la vista con un efecto más favorecedor para una minicintura y caderas de impacto.

¿Le robarías un look como este a Adamari López para usar jeans después de los 50 años?, aunque es una apuesta perfecta para despedir el año, no dudamos que sea la tendencia perfecta para la temporada primavera-verano 2023.

SIGUE LEYENDO

Dominika Paleta impone moda con el vestido rosa neón que querrás este invierno

Las uñas con cristales de Ángela Aguilar son las más elegantes para las fiestas decembrinas

Bob balayage, el nuevo tinte y corte de cabello ideal para "quitarte" los años de más