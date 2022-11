VIDEO: Thalía e Itatí Cantoral se reencuentran tras 25 años y "María, la del barrio" cobra "venganza"

Thalía e Itatí Cantoral sorprendieron a sus seguidores de redes sociales al reunirse recientemente y demostrar que formaron una buena amistad después de grabar "María, la del barrio", hace más de 25 años. Además de tomarse algunas fotos y videos en las que presumieron su excelente relación, las actrices también recrearon algunas de las escenas de la telenovela, sin embargo, esta vez la también cantante cobró "venganza", conquistando a sus admiradores que pedían volverlas a ver juntas.

Mientras en la telenovela de los años 90, las artistas fueron rivales, en la vida real formaron una amistad, pues hasta se llaman "comadres". Por eso, esta vez Itatí viajó a Nueva York para ver a la intérprete de "Equivocada" y "Te perdiste mi amor", quien también se mostró emocionada por su reunión, pues por medio de historias y publicaciones en Instagram, la esposa de Tommy Mottola dio a conocer cómo fue esta visita.

Así fue el reencuentro de Thalía e Itatí Cantoral

Ambas artistas son muy activas en sus plataformas digitales, por eso no sorprendió que dieran a conocer a detalle su reencuentro después de 25 años de haber compartido créditos, Thalía como "María" e Itatí en su personaje de la villana "Soraya Montenegro". Mientras que la hija de Roberto Cantoral publicó en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 2.7 millones de seguidores, unas selfies con la cantante mexicana, ésta la hizo parte de un video en donde cantaron su nuevo tema "PSYCHO B**CH".

La reunión se dio en un lujoso restaurante de la ciudad estadounidense en donde vive la protagonista de "María Mercedes" desde hace varios años junto a su familia. Desde aquel lugar compartieron una serie de fotos y clips, y en uno de ellos recrearon una escena de la telenovela que las llevó a la fama, en esta supuestamente se pelean y Cantoral toma del cabello a Thalía.

''Guapita, aquí estoy con la mujer más guapa de todo Estados Unidos, aquí en New York'', dice Itatí en el video, en el que también aparece Thalía para responder ''Mi amor te quiero y te extrañaba yo tanto, nada más no me vayas a desgreñar''. Sin embargo, ésta no fue la única vez, pues la intérprete de "Amor a la Mexicana" compartió otro video en el que además de cantar su nuevo sencillo la protagonista de "La mexicana y el Güero" tomó del cabello a su amiga.

"Mi amiga hermosa mi comadre del alma, gracias por esta tarde mágica @thalia", colocó en la descripción de una publicación de Instagram Itatí Cantoral, quien generó cientos de reacciones por parte de sus fanáticos, quienes dejaron comentarios como "'María la del barrio y Soraya'', ''Muero de amor el mejor duo de la historia de las telenovelas'', ''Las amo, soy su fan'' y ''Qué hermoso verlas juntas''; así como 48 mil "likes".

Itatí y Thalía compartieron su reencuentro Foto: Captura de pantalla

"María la del barrio" es una adaptación de la telenovela "Los ricos también lloran", en la que Thalía interpretó al personaje principal, una joven de orígenes humildes que se vuelve millonaria; e Itatí a la villana "Soraya Montenegro", personaje por la que es recordada a más de 25 años de haberlo interpretado, ya que actualmente se hizo viral en redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

Video: Thalía conquista la red con body de látex y botas altas

"María la del Barrio": 5 actores que triunfaron en la exitosa telenovela y que ya murieron