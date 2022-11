Maluma genera controversia por su participación en el Mundial de Qatar 2022

Después de que Maluma anunciara su participación en el Mundial de Futbol Qatar 2022, no han parado las críticas hacia él en redes sociales. Esta confirmación surge luego de que otros artistas como Dua Lipa y Shakira se negaran a estar en la justa deportiva debido a las acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos que hay en el país, por lo que ahora que el colombiano ha confirmado que será parte del evento, ha generado controversia.

Hace unos días, el intérprete de "Felices los 4" indicó en sus redes sociales que será parte del Fan Event de Qatar 2022, el cual se realizará este sábado, previo al evento de apertura, que dará inicio con el partido de la selección local contra Ecuador. "Colombia si va al Mundial. Vamos a cantar en el Fan Event, la canción oficial de la FIFA World Cup. Ya Nos vemos Qatar. ¡Que viva la fiesta del fútbol!”, escribió para acompañar unas fotos en donde se ve subiendo a un avión con dirección al país árabe.

Maluma anuncia su participación en Qatar Foto: Captura de pantalla

El colombiano reveló que también será parte de la canción oficial de Qatar 22, junto a los intérpretes de talla internacional Nicki Minaj y la libanesa Myriam Fares. De acuerdo a lo que publicó la rapera estadounidense en su cuenta de Instagram el tema será “Tukoh Taka”. "La canción hará historia como la primera del Mundial de Fútbol de la FIFA con letras en inglés, español y árabe. Esta colaboración transcontinental presenta una sinergia de alto poder entre Minaj, Maluma y Fares, que cantan y rapean sobre unir a los fans de todo el mundo y celebrarlo juntos", indicó la federación de futbol.

Maluma recibe duras críticas

Aunque Maluma recibió varias muestras de apoyo, fueron más los comentarios negativos al respecto, pues muchos se lanzaron contra él debido a las polémicas leyes que se rigen por el Islam. “Pues es una pena que contribuyas a dar publicidad a un país donde no se respetan los derechos humanos.” “Qué fiesta ni que nada! Ese mundial ha sido una completa violación a los derechos humanos!” “Lamentable decisión. No es propio de un artista", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales como Instagram y Twitter, por mencionar algunas.

De acuerdo a muchos fanáticos occidentales, la nación no respeta los Derechos Humanos, entre ellas los de las mujeres y las comunidades LGBTIQ+. Por esta razón, algunos internautas afirman que Maluma participó porque solo le importa el dinero y no tiene conciencia social: "Pues es una pena que contribuyas a dar publicidad a un país donde no se respetan los derechos humanos", "definitivamente para los artista la plata es plata", "lamentable decisión" y "cancelado", son otros de los mensajes que han circulado en las plataformas digitales.

El mundial de Qatar ha sido muy polémico Foto: Especial

Desde el principio, el Mundial de Qatar ha generado polémica, pues su elección tuvo acusaciones de sobornos a miembros de la FIFA, investigación que aún sigue abierta en Francia, mientras que Estados Unidos acusó a tres funcionarios de recibir pagos. Asimismo, los calendarios de todos las ligas se vieron afectados ya que la fecha se tuvo que cambiar del verano al invierno a causa del intenso clima que se registra en el país. Finalmente, las estrictas reglas de comportamiento para los aficionados también están dando de qué hablar.

