Ana Bárbara: 5 bikinis modernos con los que destaca la silueta después de los 50 años

Ana Bárbara deja sin aliento a sus millones de seguidores en las redes sociales, en las que constantemente comparte imágenes de sus mejores atuendos, con los que destaca su silueta, y sin duda son los bikinis modernos con los que se ha coronado como reina de look y demuestra que después de los 50 años se puede seguir utilizando ese tipo de conjuntos para deslumbrar desde la playa o alberca.

La también compositora, llamada en el medio "La Reina grupera", es una de las artistas favoritas del género regional mexicano, como lo demuestra con su número de seguidores en lnstagram, donde ha logrado acumular 3 millones de seguidores, a quienes consiente con fotos y videos de sus proyectos y también de sus momentos de relajación, como las vacaciones desde el mar, en las que derrocha belleza y estilo.

Ana Bárbara conquista con sus bikinis. Foto: IG @anabarbaramusic

Ana Bárbara destaca su silueta en bikini

La cantante deja claro que la edad no es impedimento para lucir sensual en redes sociales y levantar pasiones con sus atuendos, pues sin duda a sus 51 años la compositora roba suspiros y da cátedra de estilo para las mujeres que como ella son consideradas maduras, sobre todo cuando se trata de bañadores de dos piezas, con los que no teme a arriesgarse con looks reveladores que dejen ver mucho de su piel.

Cuando se trata de conquistar con sus bikinis, Ana Bárbara es muy versátil, y es así que en sus redes se le puede ver con looks llenos de color, con estampados de flores o figuras geométricas, y también con los más clásicos en tonos como el negro, el blanco, rojo, naranja, azul o verde, con los que se confirma como una de las famosas que impone moda.

Le llueven halagos con sus atuendos de playa o alberca. Foto: IG @anabarbaramusic

La intérprete de temas como "Bandido" y "Lo busqué", que fue una de las juezas de "La Academia 20 años", luego de hacer un papel similar durante varias temporadas del programa "Tengo talento, mucho talento", se luce en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook con los atuendos más chic y atrevidos, por lo que sus fans nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos.

Altagracia Ugalde, nombre real de la cantante, también es una de las guapas artistas que desafía las reglas de moda, pues aunque algunas diseñadoras como Carolina Herrera causó polémica al declarar que después de los 40 años las mujeres no deberían usar trajes de baño de dos piezas, la "Reina de la música mexicana" lo hace de la mejor forma y cautiva a sus millones de seguidores con sus atuendos perfectos para destacar la silueta.

Da clases de moda y estilo con sus atuendos. Foto: IG @anabarbaramusic

La originaria de Río Verde, San Luis Potosí, fue representante de su estado en el concurso Señorita México lo que le permitió darse a conocer en el medio artístico. Ya con una carrera en ascenso, agrupaciones como Bronco, Los Tigres Del Norte, y Los Bukis la invitaron para que se presentara como telonera en sus bailes, logrando colocarse en el gusto del público por su talento y belleza.

Presume cuerpazo a sus más de 50 años. Foto: IG @anabarbaramusic

La intérprete enamora desde la playa. Foto: IG @anabarbaramusic

