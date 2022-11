Como un tierno regalo, Karely Ruiz conquista Instagram con lencería decorada con moños

La popularidad de Karely Ruiz ha crecido rápidamente a través de redes sociales gracias a su arrolladora belleza y escultural figura que no duda en presumir con reveladores looks, como el más reciente de lencería con un toque romántico y tierno decorado con pequeños moños y encaje que dejó al descubierto uno de sus tatuajes ocultos.

La joven, de 22 años, relató en entrevista para Show TV que su fama surgió luego de un amargo momento cuando su exnovio filtró una fotografía íntima de ella. Aunque fue difícil luego de que se hizo viral, una amiga le dio el consejo de aprovechar su popularidad y abrir una cuenta en OnlyFans, donde al inicio su contenido no era subido de tono y sus imágenes eran en lencería.

Karely Ruiz presume su figura con lencería rosa. Foto: IG @karelyruiz

“Me salió la oportunidad de las redes y no la desaproveché. Empecé a meterme a redes y tomarme fotos más sensuales, ahora que paguen, de a gratis no”, dijo la modelo quien reconoció que se trató de un error ya que en ese momento era estudiante de enfermería y vivía con sus padres, quienes tampoco tomaron bien en un principio su cuenta en la plataforma para adultos.

Actualmente la joven gana millones tan sólo con el contenido en el sitio web en el que comparte contenido exclusivo, mientras que a través de sus cuenta de Instagram consiente a sus más de 7 millones de seguidores con fotografías en bikini o lencería. Como la de este miércoles en color rosa con pequeños moños que lo decoran y detalles de cintas en la cintura.

Karely Ruiz con looks rosa

Originaria de Monterrey, Nuevo León, encontró su pasión en las redes sociales y ha participado en otros proyectos de televisión ganando cada vez más popularidad en la farándula. Pese a ello, no ha evitado ser blanco de controversia tanto con otros creadores de contenido como por las constantes críticas a su físico.

Una de las polémicas más recordadas es la pelea que sostuvo con el influencer Fofo Márquez a través de redes sociales, donde ella lo acuso de no pagar la cuenta de 60 mil pesos en un bar como él ya lo había acordado. Ruiz aseguró que tenía pruebas de que el joven no era millonario como decía ser y como lo mostraba a través de sus plataformas.

Karely Ruiz con diminuto bikini rosa. Foto: IG @karelyruiz

Márquez no dudó en defenderse y aseguró que invitó a salir a Karely Ruiz, pero una vez en el club nocturno ella comenzó a besarse con otras personas, algo que logró molestarlo y decidió irse del lugar sin pagar la cuenta pues aseguró que no estaba dispuesto a “patrocinarla”.

Sobre las críticas que ha recibido por "mostrar de más" en su contenido, la estrella de OnlyFans aseguró que no logran afectarla y recalcó la fuerte suma que gana con las imágenes que comparte: "No pagué cien mil pesos para esconderlas (...) No dejaré que me afecten".

Karely Ruiz celebra su cumpleaños 22 al estilo Barbie. Foto: IG @karelyruiz

