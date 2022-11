Thalía NO criticó a Shakira y ni a su canción "Monotonía": esta es toda la verdad detrás de este rumor

Luego de que un usuario de redes sociales publicara y posteriormente borrara un video en el que afirmaba que Thalía se mostró poco empática con la ruptura que se dio entre Shakira y Gerard Piqué, llegando incluso a burlarse de la colombiana y de su último éxito musical, las críticas hacia la mexicana no se hicieron esperar, esto a pesar de que no había pruebas de dichas "habladurías" expuestas por la actriz, quien por medio de un comunicado decidió poner fin a los rumores.

Fue así que la Agencia de Comunicaciones que representa a Thalía emitió un boletín en el que aclaró que Shakira y Thalía son amigas desde hace años, por lo cual, la mexicana jamás haría declaraciones de ese tipo en contra de ella y de ninguna otra persona, ya que no es ese tipo de persona.

De hecho, agregaron que Thalía no ha hecho transmisiones desde hace mucho tiempo, específicamente desde febrero de este año, por lo cual, la información difundida no tiene fundamento, pues no hay un audiovisual en el cual ella se haya referido de forma peyorativa de Shakira ni de sus composiciones.

Desmienten que Thalía arremetiera contra Shakira

Sobre esto, conviene señalar que el rumor surgió luego de que un usuario asegurara que durante una de las transmisiones en vivo de Thalía, presuntamente uno de sus seguidores la cuestionó acerca de la polémica ruptura entre la cantautora y el futbolista, a lo cual, según lo sostenido sin pruebas de ningún tipo, Thalía respondió asegurando que la canción "Monotonía" era patética y Shakira una mujer dramática.

No obstante, muchos internautas comenzaron a cuestionar esto, debido a que no había capturas o videos de lo expuesto, cuestión que es extraña considerando que casi siempre que un artista hace un live, un grupo de sus admiradores o incluso de sus haters termina grabándolo para hacer clips en los que los halaguen o en su defecto, los critiquen.

La canción que se suponía había criticado Thalía fue "Monotonía"

Y ya que nunca nadie sacó una prueba contundente en contra de Thalía, estas declaraciones se desestimaron, sin que por ello, los representantes de la protagonista de "María, la del barrio" decidieran hacer caso omiso de las difamaciones, cuestión por la cual, emitieron el comunicado del que hicimos mención, mismo que agrega:

"Thalía es reconocida por siempre ser una persona con mucha luz y positiva y las presuntas declaraciones no van de acuerdo con su forma de ser. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que usó este medio para esparcir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno".

