Thalía da cátedra de estilo con minivestido estilo ‘barbiecore’

Thalía es de esas grandes mujeres que pareciera que el tiempo no pasa. La actriz y cantante mexicana cuenta con uno de los cuerpos más envidiados en el planeta y ella no tiene vergüenza de mostrarlo. Además, Thalía es una mujer que marca mucha tendencia y todo lo que usa, se vuelve viral en solo minutos.

Instagram se ha convertido una de las redes sociales favoritas de la cantante, pues cuenta con más de 20 millones de seguidores y por eso la supero las mil publicaciones. En esta red, se la puede ver muy sexy como de entrecasa ya que a la mexicana, le encanta darle mucho contenido a sus fanáticos y que no se aburran.

Thalía. Fuente: Instagram @thalia

En esta oportunidad, Thalía subió una producción de fotos donde se la nota más sensual que nunca. En las imágenes, se puede observar como utiliza un minivestido bien estilo “barbiecore” de color rosa. Sin dudas que no hubo seguir que le diera un like ya que solo en una hora, había superado los 20 mil.

¿Cuál es la enfermedad de Thalía?

Para la actriz, no toda su vida pasa por Instagram pues, no siempre la ha pasado bien en su vida. Hace unos días, la cantante mexica dio una entrevista donde contó la enfermedad que sufre de muy chica. “Soy disléxica, entonces hay veces que me cuesta tantísimo de pronto hablar el inglés, me cuesta muchísimo”, dijo la radicada en Miami.

Thalía. Fuente: Instagram @thalia

Con la transparencia que la caracteriza, Thalía también confesó que debido a esta situación ha tenido que atravesar por momentos complicados, aunque por fortuna ha logrado salir del paso. “Me he metido en unas, por mi dislexia, que digo una cosa por otra y ya”, explicó sin dar más detalles la cantante mexicana.