Monotonía: Los mensajes ocultos que Shakira dedica a Piqué en su nueva canción

Hace unos días, Shakira publicó un extraño mensaje en redes sociales que aludía a la monotonía como la culpable de una ruptura, lo que dio pie a especulaciones sobre su reciente ruptura con el futbolista Piqué.

Sin embargo, la verdad salió a la luz este jueves, cuando la colombiana lanzó su más reciente sencillo que lleva por nombre Monotonía en colaboración con el cantante puertorriqueño Ozuna.

Lo curioso es que la letra de esta canción parece ser un claro indicio sobre lo doloroso que resulta una ruptura amorosa, cuyo video incluso muestra la vulnerabilidad de Shakira al presentarla con su propio corazón en mano, después de que hubiera sido pisoteado.

¿Indirectas a Gerard Piqué?

En la letra de la canción, Shakira confiesa que su amor no ha muerto, pero asegura que de lo que había ya no hay nada, lo que de acuerdo con sus fans podría parecer un claro mensaje a Piqué.

“Tus dedos eran suaves como las teclas de un piano. Todavía no me acostumbro y eso que ha pasado el tiempo, pero no hay manera de que lo supere. Mi mente ya está consciente y hasta le sugiere a mi corazón que te borre, pero es que él no quiere”, menciona la cantante en otra estrofa de la canción.

Vale mencionar que la melodía hace una alusión muy clara a lo que sucede, cuando el amor se acaba. “Más o menos parecido a un cuento de hadas, pero este es mejor porque la vida no se acaba. ¿A quién yo he engañado aparentando ser feliz? Si mi felicidad solo está junto a ti”, dice otra parte de la canción.

“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía, yo sab��a que esto pasaría”, canta Shakira en un parte de la melodía que habla abiertamente acerca del egoísmo de su ex pareja.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo; te olvidaste de lo que un día fuimos”, añade otro verso que a decir de los fans alude al sacrificio de la cantante al irse a vivir a España para que el futbolista no dejara su carrera.

Alusión a la ruptura

De acuerdo con la opinión pública, el tema resulta una clara alusión a lo que Shakira ha vivido en los últimos meses, luego de su separación, la cual pudo haber sido a causa de una infidelidad.

Otro de los mensajes clave de la canción se encuentra al final de su videoclip cuando la colombiana guarda su corazón bajo llave, pues por el momento se mantiene soltera y tal parece que por ahora no tiene planes de volver a enamorarse.

Luego de que en tan poco tiempo, el videoclip alcanzó millones de reproducciones, Shakira agradeció tanto a sus seguidores como a los de Ozuna, por el apoyo incondicional de las últimas semanas.

