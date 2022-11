FOTO: María León enciende la red en brillante lencería

María León causó impacto entre sus millones de seguidores en redes sociales, esto luego de que la cantante y actriz compartiera con sus fans en Instagram y Facebook una foto en la que se lució en coqueta lencería brillante, imágenes con las que encendió las plataformas digitales y se volvió a confirmar como una de las mujeres con silueta espectacular, pues lució su marcado abdomen.

La famosa artistas comenzó su carrera en la música con el grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista del conjunto originario de Jalisco, "Playa Limbo", en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, siendo ahora una de las más destacadas de la farándula por su talento, en dónde también se ha ganado un lugar como una de las artistas más sensuales.

María León se luce en lencería

Fue este miércoles cuando León, que actualmente es parte del elenco del programa "Mira quién baila", deslumbró a sus millones de seguidores en las plataformas de Meta con una instantánea que publicó desde Miami, Florida, en los Estados Unidos, imagen en la que presumió toda su belleza con un revelador atuendo, pues posó en lencería y una sudadera de estilo ombliguera con la que pudo lucir su abdomen de acero.

María León impacta en coqueta lencería. Foto: IG @sargentoleon

"La calma no es la ausencia del caos, es el dominio sobre él… #miércolesDeFuego #MadrizaAsiática", escribió María para acompañar las fotografías en Instagram, que han sido la sensación entre sus millones de seguidores, logrando recibir más de mil comentarios con halagadoras palabras como: "Cuerpower amiga", "Talentosa hermosa", "El abdomen Perfecto de alguien que no come pan dulce ni dulces", "OnlyFans yaaaa !!!!!", "Ah! te bañaste que gran trabajo felicitaciones" y "Bellísima, Super Cuerpazo, increíblemente talentosa, influyente, empoderada, famosa, alegre, alburera, lo tienes todo".

Con 136 mil "me gusta" en la plataforma de Meta, en la que cuenta con 2.8 millones de seguidores, la actriz y cantante, de 36 años, compartió la foto que encantó a sus fanáticos, pues volvió a dejarse ver en un look atrevido, al combinar una panty dorada con tiras, con una coqueta sudadera de capucha, pieza que destaca por su largo, pues se trata de una prenda de estilo ombliguera.

"Sargento León" presume cuerpazo en lencería. Foto: IG @sargentoleon

No es la primera vez que León se ha dejado ver en lencería, pues hace sólo unos días también compartió una foto en la que posó con una coqueta pieza de encaje negro, algo que de hecho ha repetido en ocasiones anteriores, looks con los que demuestra que trabaja en mantener su silueta perfecta y enciende las redes, además de confirmarse como una de las mujeres más bellas del espectáculo.

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

La cantante desafía la censura en ropa interior. Foto: IG @sargentoleon

