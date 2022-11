María León: 3 bikinis ajustados que la coronan como reina de la playa

María León causa furor entre sus millones de seguidores en redes sociales. Al compartir con sus fans en Instagram y Facebook decenas de fotografías en las que se luce con los mejores looks, perfectos para destacar su curvilínea y estilizada silueta, y son sin duda sus bikinis ajustados con los que se corona como reina de la playa y de estilo, pues con cada uno de sus conjuntos impone moda entre las mayores 30 años.

La intérprete, de 36 años, comenzó su carrera en la industria musical con el grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista del conjunto originario de Jalisco, "Playa Limbo", en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, siendo ahora una de las más destacadas de la farándula por su talento, en dónde también se ha ganado un lugar como una de las artistas más sensuales.

María León presume cuerpazo en bikini

León, que actualmente es parte del elenco del programa de baila "Mira quién baila", de la cadena Univisión, deslumbra a sus millones de seguidores en las plataformas de Meta las instantáneas que publica desde la playa o alberca, con atuendos modernos y juveniles que son ideales para cualquier temporada, pues la intérprete es una de las famosas que no teme a probar con diversos estilos.

María León conquista en bikini. Foto: IG @sargentoleon

La cantante y actriz, que es conocida en las redes sociales como "Sargento León", ha dejado claro que es una de las famosas que más trabaja en mantener su figura, pues constantemente deja ver videos y fotografías de sus rutinas de ejercicio y también sus habilidades en actividades como el pole dance, pues es de las celebridades que más disfruta de la coqueta disciplina que practica en atrevidos y ajustados looks.

Fue hace sólo unas semanas cuando en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 2.8 millones de fans, María publicó un par de fotos en las que presumió toda su belleza y confirmó que posee una espectacular silueta, pues se dejó ver en un revelador bikini de color verde, que llama la atención por su panty estilo thin-string, que se ajusta con cintas a los costados, mientras que el top es completo con detalles blancos en las orillas.

La guapa actriz presume cuerpazo. Foto: IG @sargentoleon

En llamativos colores como el rosa o amarillo, o con estampados como los de animal print, que fue uno de los favoritos de las famosas en el verano y toma fuerza en esta temporada, hasta los más clásicos en negro, son los trajes de baño de dos piezas con los que la cantante se luce en sus cuentas oficiales y que la coronan como reina de la playa, y también como una de las mujeres más bellas del espectáculo.

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

La cantante impone estilo con sus looks de playa. Foto: IG @sargentoleon

