María León sube la temperatura en lencería negra de encaje

María León causó furor entre sus millones de seguidores en redes sociales, esto luego de que la famosa cantante compartiera con sus fans en Instagram y Facebook un par de fotografías en las que se lució en coqueta lencería negra de encaje, imágenes con las que subió la temperatura y se volvió a confirmar como una de las mujeres más bellas del espectáculo y con trabajada silueta de impacto, pues lució su marcado abdomen.

La intérprete, de 36 años, comenzó su carrera en la industria musical con el grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista del conjunto originario de Jalisco, "Playa Limbo", en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, siendo ahora una de las más destacadas de la farándula por su talento, en dónde también se ha ganado un lugar como una de las artistas más sensuales.

María León se luce en lencería

Fue este miércoles cuando León, que actualmente es parte del elenco del programa "Mira quién baila", deslumbró a sus millones de seguidores en las plataformas de Meta con un par de instantáneas que publicó desde Miami, Florida, en los Estados Unidos, imágenes en las que presumió toda su belleza con un revelador atuendo, pues posó en lencería de encaje que permitió presumiera su cuerpazo.

María León enamora en lencería. Foto: IG @sargentoleon

En su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que cuenta con 2.8 millones de fans, la actriz y cantante, de 36 años, compartió un par de fotos que encantaron a sus fanáticos, pues volvió a dejarse ver en un look revelador, al combinar una panty negra con una camiseta del mismo color, que llama la atención por estar cortada y llevarla como un top mini amarrado, creando una prenda provocativa con escote pronunciado.

"Golden hour (Hora dorada) #MiércolesDeFuego ", escribió María para acompañar las fotografías que han sido la sensación entre sus millones de seguidores, logrando recibir más de 800 comentarios con halagadoras palabras como: "Es que me has dejado sin palabras", "Me encantas", "Hipnotizado por tu belleza", "Ahhhhh, qué mujer", "Qué lindaaa" y "Bellísima corazón"; además de generar más de 88 mil "me gusta".

León, que ha dejado claro que es una de las famosas que más trabaja en mantener su figura, posó con estilo y sensualidad, junto a un ventanal e iluminada por los colores del atardecer, mostrando su silueta perfecta en un look de coqueta lencería negra con la que subió la temperatura en las plataformas digitales y dejó claro por qué es una de las mujeres más bellas del espectáculo y las redes sociales.

La cantante roba miradas con sus looks y belleza. Foto: IG @sargentoleon

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

