María León paraliza la red en moderno bikini verde que resalta su silueta

María León causó furor entre sus millones de seguidores en redes sociales, esto luego de que la famosa cantante y actriz compartiera con sus fans en Instagram un par de fotografías en las que se lució con un moderno bikini verde con el que paralizó la plataforma digital y resaltó su curvilínea silueta, confirmándose una vez más como una de las famosas que presume abdomen de acero y trabajadas piernas.

La intérprete, de 36 años, comenzó su carrera en la industria musical con el grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista del conjunto originario de Jalisco, "Playa Limbo", en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, siendo ahora una de las más destacadas de la farándula por su talento, en dónde también se ha ganado un lugar entre las más bellas.

María León se luce en coqueto bikini verde

Fue este miércoles cuando León deslumbró a sus millones de seguidores en la plataforma de Meta, donde la siguen 2.8 millones de fans, al compartir un par de imágenes en las que se le puede ver posando desde un balcón y presumiendo su trabajada figura en un coqueto bañador de dos piezas.

María robó miradas con su belleza y look en bikini. Foto: IG @sargentoleon

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante publicó un par de fotos en las que presumió toda su belleza y confirmó que posee una espectacular silueta, pues se dejó ver en un revelador bikini de color verde, que llama la atención por su panty estilo thin-string, que se ajusta con cintas a los costados, mientras que el top es completo con detalles blancos en las orillas.

"¡Antes de ensayos vs después de la madriza! Team #PostreDespuésDeCadaComida #miércolesDeFuego ", escribió María para acompañar las fotografías, haciendo referencia a la segunda imagen en la que se le ve posando frente a un aparador lleno de pasteles.

Con más de 28 mil "me gusta" que ha generado en sólo dos horas, la guapa cantante se corona como una de las reinas de los bikinis, pues sin duda ha sabido llevar estos conjuntos a la playa o alberca y lucirlos de la mejor forma, como lo confirmó con otra instantánea que publicó en sus historias, una toma en contrapicada con la que resaltó su silueta.

La cantante presume cuerpazo. Foto: IG @sargentoleon

León, que ha dejado claro que es una de las famosas que más trabaja en mantener su figura, posó con estilo y sensualidad, luciendo en un coqueto look su silueta perfecta, por lo que recibió cientos de comentarios con palabras como: "Preciosa", "Divina y hermosa", "Eres inspiración!" y "Te ves muy linda"; entre muchos otros.

María Elizabeth León Herrera, nombre real de la intérprete, debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

