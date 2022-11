María León se corona como reina de moda en "La Más Draga" con extravagante look rojo

María León causó furor con su reciente participación en "La Más Draga", pues con su look la cantante se coronó como reina de moda al lucirse en un extravagante look rojo con el que también destacó su curvilínea y esbelta silueta, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales, pues sin duda sus fanáticos quedaron encantados por lo que también le dedicaron halagadores comentarios en Instagram y Facebook.

La intérprete comenzó su carrera en la industria musical con el grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista del conjunto originario de Jalisco, "Playa Limbo", en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, siendo ahora una de las más destacadas de la farándula por su talento, en dónde también se ha ganado un lugar como una de las artistas más hermosas.

María León se luce en "La Más Draga"

Fue este martes cuando León, que actualmente es parte del elenco del programa "Mira quién baila", deslumbró a sus millones de seguidores en las plataformas de Meta al compartir las imágenes de su participación como invitada especial en el capítulo de estreno de "La Más Draga", reality conducido por Maca Carriedo, que se estrenó en su quinta temporada el pasado 27 de septiembre, a través de su canal en YouTube.

María conquista en "La Más Draga". Foto: IG @sargentoleon

En su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que cuenta con 2.8 millones de fans, la actriz y cantante, de 36 años, compartió un serie de fotos que encantaron a sus fanáticos, luciendo un extravagante look rojo en el que combinó pantalones de talle alto, los favoritos de la temporada para estilizar la silueta, con un top cruzado con el que mostró su trabajado abdomen, y como complementó una capa larga de volados en la parte superior, con guantes en el mismo color y material.

"Gracias @lamasdraga por el espectáculo de esta noche, soy admiradora de la manera que se enaltece el arte de brillotear, hay tanto arte y talento en todxs lxs que vi esta noche… Gracias por invitarme a compartir con mis amigxs queridxs, amé ser testigo y cómplice. Les amo", escribió María para acompañar las instantáneas que han sido la sensación entre sus millones de seguidores, logrando recibir cientos de comentarios y más de 13 mil "me gusta".

Mientras que en la cuenta oficial del reality escribieron: "Toda una artista 360, talentosa y escultural la mismísima @sargentoleon LLEGA A BRILLOTEAR CON NUESTRAS FEMINOSAS!! HOY TENEMOS CAPÍTULO DE ESTRENO 9PM. POR NUESTRO CANAL EN YOUTUBE!! QUE SE VENGA LA QUINTA OLA", para acompañar más imágenes en las que se observa a la cantante en compañía de las jueces Yari Mejía, Letal y Raquel Martínez.

La cantante cautivó con su belleza y carisma. Foto: IG @sargentoleon

León, que ha dejado claro que es una de las famosas que más trabaja en mantener su figura, posó con estilo y sensualidad desde el foro de "La Más Draga", con el escenario colorido como fondo y mostrando su silueta perfecta en un look rojo con el que se corona como reina de moda y estilo, pues siempre destaca con sus atuendos atrevidos y reveladores.

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

Presume cuerpazo en extravagante look. Foto: IG @sargentoleon

SIGUE LEYENDO:

María León se proclama reina de estilos con un atrevido outfit con transparencias

María León: 3 bikinis ajustados que la coronan como reina de la playa

María León sube la temperatura en lencería negra de encaje