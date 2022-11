VIDEO: La verdadera razón por la que los miembros de BTS están solteros

Los chicos de BTS, la boyband de K-Pop más popular y exitosa del mundo, no ha tenido novias desde que debutaron el 13 de junio del 2013, pues hasta el momento su agencia no ha informado sobre alguna relación. Sin embargo, no se han salvado de los escándalos y rumores, pues hace poco Taehyung fue relacionado con Jennie de BLACKPINK.

¿Por qué no tienen novias o novios?

Según la CNN, las estrellas de pop coreano tienen prohibido abrirse sobre sus vidas personales debido a que puede ser perjudicial, pues muchas empresas de entretenimiento cotizan en bolsa en la bolsa de valores coreana y ven a sus grupos como una especie de inversión. De hecho, existen artistas que firman contratos donde aceptan no tener citas, por lo que este podría ser el caso de BTS.

El líder de BTS dice que debemos amarnos primero a nosotros mismos. (Créditos: Facebook / BTS)

Durante una entrevista para Entertainment Tonight en la alfombra roja de los American Music Awards del 2017, el líder y rapero de los Bangtan Boys, RM, esquivó a un periodista que les cuestionó sobre sus parejas, pues reveló que no necesitaban de una, ya que las ARMY eran sus novias. "No, tenemos al ARMY. Son como miles de novias aquí, así que no tenemos que preocuparnos", puntualizó el cantante.

Más tarde, en otra entrevista para el mismo programa, Namjoon, mencionó que, aunque a veces se sentían solos ellos estaban solteros porque consideran que antes de amar a alguien más deben aprender a estar solos y amarse a sí mismos. "No tenemos novios o novias. Usualmente decimos cosas como 'oh estoy solo quisiera tener citas', pero yo creo que el amor más grande es el tenemos a nosotros mismos. Es decir, si tú quieres amar a otros debes amarte primero", detalló RM.

ARMY reacciona a la respuesta de BTS

Por su parte, los fans de BTS, conocidos como ARMY, se mostraron muy emocionados al notar que el rapero de la boyband no solamente habló del género femenino, ya que esto abre las puertas a que alguno de los miembros pueda tener preferencias sexuales diversas.

"Me encanta que RM haya dicho 'novio y novia'. Puede que a algunos fans no les guste, pero creo que es genial. Tienen derecho a salir con quien quieran", "'Novio o novia' Bendiga esto. Icónico. Hermoso. Un paso más cerca del respeto y la aceptación" y "No tenemos novio ni novia. ¿Puede Rapmon convertirse en un mejor líder? Que aprecien y reconozcan a la comunidad LGBT+ es increíble", fueron las reacciones del fandom.

El líder fue elogiado por su aceptación a la comunidad LGBT+. (Créditos: Facebook / BTS)

SIGUE LEYENDO:

BTS lanza música a pesar del servicio militar, colabora con Pharrell Williams

BTS: hombre asegura que Jungkook es novio de su hija y se vuelve viral

BTS: así fue como Hasley agradeció a la boyband por su apoyo incondicional

PAL