BTS: hombre asegura que Jungkook es novio de su hija y se vuelve viral

A través de redes sociales un hombre afirmó que su hija es la novia del cantante coreano Jeon Jungkook de BTS y enloqueció al fandom, pues al principio se mostró preocupado porque pensó que se trataba de un chico peligroso o una aplicación de citas, pero después dijo que estaba orgulloso de tener un yerno famoso.

¿Jungkook tiene novia? ¿Quién es ella?

En Twitter, un hombre identificado como Andres Lewis preguntó a usuarios si conocían a un chico llamado Jungkook, pues reveló que su hija está saliendo con él. "¿Quién es Jungkook? ¿Por qué mi hija habla de este hombre? ¿Debería estar preocupado? ¿Está mi hija en una aplicación de citas?", cuestionó el hombre que asegura ser un carpintero.

El hombre dijo que su hija era novia de JK. (Créditos: Twitter/ @AndrewL98125358)

Ante esto, los seguidores de BTS, conocidos como ARMY, ayudaron al hombre, quien parece ser mayor, con sus dudas y le comentaron que el "novio" de su hija es un cantante de una boyband muy famosa mundialmente. Asimismo, le mencionaron que tenía muchas novias y esto le preocupó. "¿Estás seguro de que se trata de la misma persona? Mi hija solo elegiría al hombre más fiel", respondió en un tuit.

"Señor, él es conocido por ser un playboy internacional. De hecho, también es mi hombre, pero no se preocupe, es un buen chico", escribió una ARMY como respuesta. Más tarde, el supuesto suegro de Kookie mencionó que estaba muy orgulloso de que su yerno era un actor muy famoso.

Jungkook es uno de los miembros más populares. (Créditos: Facebook / BTS)

ARMY bromea con el "suegro" de Kookie

Posteriormente, el hombre agradeció a los internautas por el apoyo y aclaró que ya sabía quién era Jungkook. A su vez, detalló que, aunque su hija le escondía su relación el cantante de BTS él estaba muy feliz por ella. "Hoy aprendí que Jungkook es en realidad un cantante, no un actor. ¿Qué es BTS? ¿Qué le gusta tanto a mi hija de él? ¿Es raro que mi hija no me hable de Jungkook?", escribió en su último post de Twitter.

Finalmente, los seguidores de los Bangtan Boys se dieron a la tarea de explicarle al carpintero Andrew que su hija estaba enamorada de un artista muy popular en el mundo y no tenía de qué preocuparse porque son excelentes artistas y seres humanos. "Tu hija encuentra a BTS como su espacio seguro. Son las personas más dulces que existen. Son el grupo más grande del mundo y hacen música increíble", puntualizó una ARMY.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: V de BTS se disculpa con Jennie de BLACKPINK, ¿terminó su relación?

Así fue como Jin de BTS enamoró a una actriz de "Squid Game"

Rosé de BLACKPINK es fan de Taylor Swift y esta FOTO lo demuestra

PAL