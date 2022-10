VIDEO: V de BTS se disculpa con Jennie de BLACKPINK, ¿terminó su relación?

Han pasado varias semanas desde que V de BTS y Jennie de BLACKPINK sorprendieron a las fans con la noticia de que son pareja. Todo esto salió a la luz despues de que se revelaran varias fotografías inéditas de los idols, quienes habrían viajado a la isla Jeju, pues al parecer llevan más de un año saliendo.

Las fans negaron en n principio dichos rumores, pues consideradon que las imágenes estaban editadas. Además, las empresas no ayudaron al no declarar nada al respecto, ya sea para confirmar o negar la relación. Pero, parece que el asunto quedó en el olvidado, pues algunas ARMY y BLINK consideran que es su vida privada y ya no quieren más especulaciones.

Sin embargo, debido a las especulaciones, coomenzaron a circular videos antiguos de las interacciones entre V y Jennie, pues las fans no saben desde cuando inició el flechazo entre ambos. BTS y BLACKPINK coincidieron en algunas ceremonias de premios y en una ocasión el cantante tuvo que disculparse con la idol.

V de BTS "se arrepiente" y se disculpa con Jennie

¿Terminó su relación? Aunque no ha habido confirmación sobre si V y Jennie son pareja, las fans desconocen si aún se ven, pues ella actualmente está de viaje y el integrante de BTS se irá al servicio militar en 2023. Y, aunque hay supuestas fotos y videos de su relación, hace tiempo el cantante terminó disculpándose con ella.

Esto pasó durante una ceremonia, todos los grupos se reunieron en el escenario para tomar la foto grupal. BTS estaba al frente de BLACKPINK y otras idols, por lo que al levantarse, V golpeó accidentalmente a Jennie en la cabeza. Al final, se puede ver a los integrantes haciendo una reverancia para disculparse, mientras sus compañeras se ríen de la situación.

Te puede interesar:

Jin de BTS hace que fans le cambien el nombre a Argentina por ARJINTINA tras su llegada

BTS: estas serían las fechas en que los chicos ingresarán al ejército, según las predicciones de una ARMY