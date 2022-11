BTS lanza música a pesar del servicio militar, colabora con Pharrell Williams

Buenas noticias para el ARMY, pues en medio del enlistamiento para el servicio militar de algunos de sus integrantes, BTS anunció que lanzará nueva música en colaboración con Pharrell Williams, por lo que se confirma que a pesar de estar cumpliendo con sus obligaciones en Corea del Sur, seguirán trabajando en nuevos sencillos, ya sea como miembros o de forma individual, pues hay que recordar que los idols tienen planeado hacer su debut oficial en solitario.

El líder de Bangtan, RM y el cantante recordado por "Happy", sorprendieron a sus fanáticos al aparecer en la portada de la revista Rolling Stone, a la que le dieron una entrevista exclusiva en la que revelaron que habían hecho una canción nueva en la que la banda de k-pop participó. Los artistas dieron algunos detalles de cómo surgió esta colaboración, por lo que los fanáticos se encuentran muy emocionados por escuchar este sencillo que promete ser un éxito, ya que tanto el grupo surcoreano como el cantante estadounidense son muy queridos.

Los artistas cantarán en el álbum “Phriends” Foto: HYBE

BTS colabora con Pharrell

Durante la conversación con la publicación, Pharrell dio a conocer que lanzará una canción con la banda de k-pop y que será incluida en su próximo disco “Phriends”. "Es el volumen uno. Ustedes (BTS) están ahí, obviamente. Y en realidad estoy hablando de esto más de lo que debería, pero es una canción de mi álbum que (BTS) que es increíble, y estoy súper agradecido”, dijo el intérprete estadounidense en una plática que fue transmitida en las cuentas oficiales de la revista especializada en música.

RM indicó "simplemente amo esta canción”, a lo que el artista, de 49 años, estuvo de acuerdo, “Yo también la amo… Todos los que la escuchan dicen, ‘Whoa'”, lo que confirma que será una gran colaboración como las que ha hecho los últimos años con artistas como Coldplay, pues hay que recordar que lanzaron el tema "My Universe", así como "The Astronaut", sencillo con el que Jin debutó oficialmente como solista y se despide del ARMY, ya que entrará al servicio militar próximamente.

Asimismo, Kim Namjoon, nombre real del rapero y líder de BTS, confirmó que ya está próximo a lanzar su nuevo álbum en sin sus compañeros de la banda, por lo que el Pharrell se ofreció a trabajar con él nuevamente. “Voy a decir esto. Dijiste que has terminado en un 90 por ciento con tu álbum en solitario. Pero si dentro de ese último 10 por ciento, si necesitas – no me necesitas, pero ya sabes…”, por lo que el idol, de 28 años, se sintió halagado y dejó abierta la posibilidad, así que los fanáticos del grupo esperan que sí se concrete esta colaboración.

Los miembros de BTS están preparando su ingreso al servicio militar, siendo el primero Jin, quien después de terminar con la promoción de su nueva canción comenzará el proceso. Asimismo, se ha dicho que Suga le seguirá, ya que el próximo año cumplirá 30 años, edad límite para cumplir con esta obligación, no obstante, hasta este momento su agencia no ha confirmado la información que surgió hace unos días.

