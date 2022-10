BTS: integrantes iniciarán su servicio militar obligatorio en Corea de Sur a partir de esta fecha, Jin será el primero

Durante las últimas horas el nombre de BTS ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que finalmente se dio a conocer la fecha en la que tendrán que iniciar a cumplir con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, por lo que la noticia ha causado todo tipo de reacciones entre el ARMY, donde permea una intensa preocupación ante la posibilidad de que sus ídolos participen de forma activa en una guerra, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Desde hace algunos meses, se había manejado la posibilidad de que los integrantes de BTS consiguieran una exención para realizar su servicio militar en Corea del Sur argumentando que han puesto en alto el nombre de su país gracias a sus múltiples logros artísticos, incluso, Jin había pedido una prórroga para su reclutamiento con la esperanza de que les “perdonaran” realizar su servicio, pero esto no ocurrió y él será el primero en enlistarse.

Fue a través de un comunicado emitido durante las primeras horas de este lunes 17 de octubre, donde Bighit Music, la compañía de gestión de la banda, confirmó que los miembros de BTS ya comenzaron con sus planes para cumplir con su servicio militar obligatorio y detallaron que Jin, de 29 años, será el primero en enlistarse y esto ocurrirá a finales del mes de octubre, una vez que culmine sus compromisos que tiene en solitario.

BTS ofreció su último concierto como grupo el pasado fin de semana. Foto: IG: bts.bighitofficial

En otro momento del comunicado se informó que los otros seis integrantes de BTS también tienen contemplado realizar su servicio militar, sin embargo, no se ofrecieron más detalles al respecto, pero lo que sí se informó es que será hasta el 2025 cuando el emblemático grupo K-Pop retome actividades.

“Los otros miembros del grupo planean realizar su servicio militar en base a sus propios planes individuales. Tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor del 2025 luego de su compromiso de servicio”, se puede leer en el comunicado de Bighit Music, e cual cerraron asegurando que “Yet to Come” (The most beautiful moment) es una promesa y no solo una canción de su último álbum.

¿BTS podría participar en una guerra?

Como se mencionó antes, una de las principales preocupaciones del ARMY es que los integrantes de BTS puedan participar de forma activa en una guerra pues como bien se sabe, Corea del Sur y Corea del Norte nunca terminaron de forma oficial el conflicto bélico que protagonizaron hace alrededor de siete décadas y es por ello que esta situación hace probable que esto ocurra, sin embargo, las posibilidades, por ahora, son muy bajas pues hay una especie de tregua implícita que hace que las tensiones entre ambas naciones no crezcan y se desate un nuevo enfrentamiento armado.

Jin será el primero de BTS en cumplir con su servivio militar. Foto: IG: jin

Por otra parte, se sabe que el servicio militar en Corea del Sur, el cual dura entre 18 y 21 meses, no necesariamente tiene que ser realizado en un campo de adiestramiento o por lo menos en su totalidad pues después del entrenamiento básico, los interesados pueden ser asignados a empleos públicos en oficinas o hasta como auxiliares de tránsito y otras ocupaciones que no implican el uso de armas u otro tipo de riesgos, por lo que solo queda esperar para saber cuál es el futuro de las estrellas K-Pop.

