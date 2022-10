Taehyung de BTS revela qué hace en su tiempo libre y sorprende al ARMY

El cantante Kim Taehyung, quien es conocido como V de BTS, habló sobre las cosas que le gusta hacer cuando no tiene que trabajar y sorprendió a sus fans, ya que le encantan las cosas simples, pues detalló que dormir todo el día y comer su platillo favorito son las cosas que suele hacer en sus días de descanso. "Duermo para descansar bien o me quedo en casa, bebiendo, comiendo, viendo películas y haciéndome tonto", contó el cantante de temas como "Fake Love" y "Dynamite", quien recientemente fue relacionado con la rapera y líder de BLACKPINK.

¿Qué sorprendió tanto a sus fans?

Sin embargo, lo que más sorprendió a su fandom, conocido como ARMY, fue que prefiere pedir comida a domicilio a hacerla. De hecho, recomendó a sus fans que consuman un platillo coreano que consiste en fideos gruesos de trigo cubiertos con una espesa salsa de soya, el cual puede acompañarse con carne, vegetales o maricos. "Ordeno todo a domicilio. Recomiendo mucho el jajangmyeon", mencionó entre risas.

Por otro lado, el compositor y actor surcoreano comentó que entre las últimas películas que vio se encuentran los filmes chinos: "A Better Tomorrow" y "Days Of Being Wild" y los recomendó totalmente. "Fue la primera vez que la veía y ambas fueron muy divertidas", agregó.

(Créditos: Facebook / BTS)

V ama compartir tiempo con sus compañeros de BTS

Asimismo, el intérprete surcoreano confesó que sueña con tener un lugar donde descansar con sus compañeros Jin, Jimin, J-Hope, Suga y RM, pues le gustaría compartir un espacio para dormir, jugar, beber y comer cosas deliciosas. "Quiero un escondite con muchos juegos. Con muchas cosas por hacer. De esa manera, lo visitaríamos mucho. También podríamos tener un aro de basketball y otras actividades", declaró.

Aunque aún no existe ese lugar, V confesó que cuando se reúne con el resto de BTS le gusta llevar comida y vino para compartirlo con ellos, pues es una manera de demostrar lo mucho que los quiere. "Cada vez que nos reunimos, llevo comida que quiero compartir con nuestros miembros. Por lo general, es vino", finalizó.

