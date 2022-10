BTS, BLACKPINK, TXT y más nominados a los American Music Awards 2022, ¿cómo votar?

El fenómeno K-Pop sigue creciendo y poco a poco se va consolidando como uno género musical que merece su propia categoría en las principales ceremonias de premios musicales. BTS, TXT y más han recibido varias nominaciones en los American Music Awards 2022.

Las bandas surcoreanas poco a poco rompen las barreras del idioma y se posicionan en los charts más importantes de Estados Unidos, como Billboard, iTunes y Spotify. Actualmente, los idols pueden competir con reconocidos artistas a nivel mundial con récords de reproducciones, ventas de álbumes y los éxitos más virales del año.

Los AMAs 2022 (American Music Awards) ya anunciaron a los nominados de sus diferentes categorías musicales, Becky G reveló el nombre de los artistas que estarán compitiendo, siendo Bad Bunny el que más nominaciones recibió. Te decimos cómo votar por tus artistas K-Pop.

AMAs 2022: TODOS los nominados y cómo votar por BTS y BLACKPINK

Los American Music Awards se realizarán el próximo 20 de noviembre en Los Ángeles y podrás verlos a través de TNT. Los artistas K-Pop que fueron nominados incluyen a BTS, BLACKPINK y TWICE.

Artista K-Pop favorito

BTS

BLACKPINK

TWICE

TXT

SEVENTEEN

Dúo o grupo favorito

BTS

Aún se desconoce si los artistas K-Pop serán invitados para realizar algún performance en vivo durante la premiación. BTS o BLACKPINK podrían ser algunos de los invitados. TXT celebra por primera vez su nominación a esta premiación como el único artista de la cuarta generación en lograrlo.

¿Cómo votar en los American Music Awards?

Las votaciones ya comenzaron y cerrarán el 14 de noviembre. Puedes votar en su sitio online. También podrías usar los hahstags en Twitter y dar RT para contabilizar hasta 22 votos por día de la siguiente manera: I'm voting for BTS (#BTS/ @BTS_twt for best Duo or Group Category at the #AMAs.