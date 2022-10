Jin de BTS se lanza como solista, pero no hace feliz al ARMY por esta razón

Grandes emociones y sorpresas se vivieron en el concierto de BTS "Yet to Come in Busan", en donde los integrantes se volvieron a reunir en el escenario después de varios meses. Entre las noticias que emocionaron al ARMY fue el lanzamiento como solista de Jin, quien al terminar el show dio a conocer que será el segundo integrante en debutar lejos de sus compañeros de la banda de k-pop con los que ha formado una exitosa carrera.

Este sábado 15 de octubre Bangtan se convirtió en tendencia mundial en redes sociales como Twitter después de que hicieran su esperado concierto gratuito en la ciudad de Corea del Sur, la cual era parte de las acciones para promocionar la candidatura para el "WORLD EXPO 2030 Busan". Además, de reunir a más de 50 mil fanáticos en el Busan Asiad Main Stadium, se transmitió en directo para varias partes del mundo por tres plataformas de streaming, haciendo de este un concierto histórico.

Jin debuta como solista

Durante el concierto, justo antes de terminar la gran presentación, Jin tomó la palabra y además de agradecer su apoyo al ARMY, anunció que será el segundo integrante de BTS en lanzarse como solista, pues hay que recordar que el primero fue J-Hope con "Jack in the box", un álbum en donde el idol pudo demostrar un lado mucho más obscuro. En tanto, el mayor de la banda de k-pop dio a conocer que próximamente liberará "single".

“He estado filmando algunas cosas y habrá más en el futuro, así que deseo que lo esperen con ansias. Mi álbum saldrá después del de J-Hope”, dijo el "Worldwide Handsome", como le dicen de cariño los fans, quien desató la euforia dentro del público y en redes sociales, en donde rápidamente se volvió tema de conversación. De igual forma, precisó que contará con una colaboración junto a “alguien que realmente adora”.

En redes sociales ya se han desatado varios nombres de los posibles colaboradores, desde sus compañeros de BTS, hasta artistas surcoreanos con lo que es muy unido, así como famosos cantantes como Shawn Mendes y Taylor Swift, personalidades que ha dicho que admira. Sin embargo, serán en los próximos días cuando se revelen más detalles del trabajo en solitario del Jin, quien se había dicho en un principio debutaría como actor.

El ARMY está preocupado por el futuro de Jin

Aunque es evidente la emoción de los seguidores de BTS, quienes ya comenzaron a organizarse para apoyar el nuevo álbum del intérprete de "Yours", algunos de los miembros del ARMY están preocupados por el futuro del artista, pues hay que recordar que tiene hasta este año para entrar al Servicio Militar, requerimiento que es obligatorio en Corea del Sur para todos los hombres mayores de entre 18 y 30 años.

El cantante cumplirá 30 años este 2022 IG @jin

Kim Seokjin, nombre real del idol, cumple 30 años el próximo 4 de diciembre, por lo que muchos fans temen que este sea su último proyecto antes de enlistarse en el Ejército. A pesar de que en la Asamblea Nacional de Corea del Sur se está discutiendo una forma de que personalidades como los miembros de BTS tengan una alternativa para cumplir con su obligación, el decreto no ha llegado, mientras que la situación en Asia cada vez es más tensa debido a las constantes amenazas de sus vecinos del Norte, quienes lanzaron un misil a Japón.

SIGUE LEYENDO:

BTS demuestra que no hay envidias al celebrar como un "rey" a Jin por este logro

VIDEO: La vez que J-Hope y Jin de BTS cantaron "Bésame mucho" para el ARMY mexicano