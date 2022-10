BTS demuestra que no hay envidias al celebrar como un "rey" a Jin por este logro

BTS se volvió a reunir para ir juntos a "THE FACT MUSIC AWARDS 2022", en donde además de deslumbrar con su presencia, demostraron que no hay envidias, pues le dieron todo su apoyo a Jin, quien obtuvo un gran logro durante la noche, por lo que los miembros de la banda de k-pop lo celebraron como si fuera todo un "rey".

La mañana de este sábado 8 de octubre, Bangtan era tendencia mundial en redes sociales como Twitter debido a que se presentaron a la gala organizada por The Fact y Fan N Star, en donde se reconoce a los grupos de k-pop por su contribución a la industria. Los intérpretes de "Butter" se llevaron varios galardones, entre ellos el "Choice Artist Award" y el "Popularity Award".

BTS se llevó algunos premios de THE FACT MUSIC AWARDS Foto: Especial

Jin gana importante premio y sale en brazos de BTS

Sin embargo, uno de los que también estaba nominado era Jin, quien se encontraba en la categoría "FAN N STAR CHOICE Individual". Los seguidores de BTS mostraron todo su apoyo al cantante, de 29 años, por lo que en las votaciones obtuvo más de un millón de sufragios, los cuales lo hicieron el ganador indiscutible en la terna.

Como era de esperarse, los primeros en saltar de alegría por su compañero y amigo, fueron los integrantes de BTS, quienes cargaron en sus hombros a Jin llevándolo como todo un "rey". De esta forma volvieron a comprobar la hermandad que tienen entre ellos y lo mucho que se apoyan en sus carreras individuales, pues hay que recordar que pronto lanzarán álbums en solitario, como ya lo hizo J-Hope.

Por su parte, en su discurso, el "Worldwide Handsome", apodo por el que lo conocen, agradeció su apoyo a los seguidores de BTS, que nuevamente demostraron su cariño por los integrantes de la banda. "Hay mucha gente que es popular y vine a recibir un premio como este... Gracias a nuestro ARMY. Este es realmente un premio que se logro con el voto de los fans, votando y votando, así que estoy muy agradecido con todos ustedes", dijo el cantante de "Yours".

"Trabajaré en las actividades/promociones que tenemos aún más duro tanto como he recibido este premio. ARMY, los amo", concluyó su discurso el artista surcoreano, quien después fue a su cuenta de Instagram a publicar una foto con su galardón. Con tan sólo la palabra "Superestrella", Jin subió la imagen que en pocos minutos superó el millón de "likes".

En tanto, los miembros de BTS se están preparando para su próximo concierto gratuito "Yet To Come in Busan", en el que asistieran miles de fanáticos, pero que también se transmitirá en vivo en varias plataformas de streaming para que los miembros del ARMY al rededor del mundo no se lo pierdan. El show que es para promocionar la candidatura del "WORLD EXPO 2030 Busan" será el sábado 15 de octubre a las 6.00 p.m (hora de Corea del Sur).

Jin muestra su premio Foto: IG @jin

SIGUE LEYENDO:

BTS: Jin deberá enlistarse primero en el ejército y cumplir con su servicio militar

BTS: ¿Cuánto dinero tiene Suga de BTS? Esta es su lujosa vida de millonario

BTS: Jimin se "sincera" con sus fans y revela que su alma gemela es un chico