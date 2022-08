BTS dará concierto gratis y habrá transmisión en vivo; ¿cómo ver “Yet to come in Busan”?

El ARMY de todo el mundo se encuentra muy emocionado debido a que podrá ver a BTS en concierto de forma gratuita. La banda de k-pop ofrecerá el show “Yet to come in Busan”, la cual tendrá una presentación que será transmitida por varias plataformas, por lo que muchos de sus fanáticos podrán disfrutar de sus más grandes éxitos.

Hace unas semanas, los miembros de Bangtan fueron elegidos como embajadores honorarios para la promoción de "WORLD EXPO 2030 Busan", evento internacional al que aspira alojar la ciudad surcoreana, por lo que está compitiendo con Roma, en Italia, Odesa, Ucrania, y Riad, Arabia Saudita. Para fomentar la candidatura de este lugar en Corea del Sur, se realizará un concierto gratuito para los fans del k-pop.

BTS dará concierto gratis de “Yet to come in Busan”

Desde que se reveló que los artistas darían un concierto global, se empezó a especular que este sería gratuito, sin embargo, fue hasta este miércoles 24 de agosto, que la agencia BIG HIT Music confirmó que el show no tendrá ningún costo, ni para el público presencial, ni para aquellos que sigan la transmisión en vivo.

BTS dará concierto gratis en Busan Foto: Especial

“Esperamos que ARMY alrededor del mundo envíe mucho apoyo a esta presentación especial de BTS para promover a Busan en al WORLD EXPO 2030”, colocó en su breve comunicado, la agencia de la banda de k-pop, la cual es una de las más importantes a nivel internacional.

¿Cuándo y dónde ver el concierto de BTS "Yet to come in Busan”?

De acuerdo al comunicado de BIG HIT Music, “Yet to come in Busan” se realizará el próximo sábado 15 de octubre a las 6.00 p.m (hora de Corea del Sur). RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentarán en un escenario especial que se construirá en Ilgwang, ubicado en el condado de Gijang, esto para albergar 100 mil personas, quienes tendrán que registrarse en un sistema de reserva de Interpark.

Asimismo, será transmitido en formato LIVE PLAY, es decir en pantalla gigante, para 10 mil personas, las cuales se encontrarán en el estacionamiento del puerto de Busan. De igual forma, llegará a todo el mundo por las plataformas Weverse, Zepeto y Naver Now, que son conocidas por el fandom, pues en el primero se pudo ver la presentación de J-Hope en Lollapalooza, escenario en el que tuvo como invitada a Becky G.

Bangtan es embajador honorarios para la promoción de "WORLD EXPO 2030 Busan" Foto: Especial

Hasta el momento, no se ha revelado como será el registro para apartar los lugares tanto en presencial, así como las condiciones para verlo online. Sin embargo, el ARMY ya se está preparando para este concierto histórico de BTS, pues es la primera vez que ofrecen una presentación gratis.

