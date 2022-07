¡BTS confirma concierto en octubre! Se reencuentra para importante nombramiento

¡Buenas noticias para el ARMY! BTS regresará para dar un concierto en octubre de este año, esto debido a que la banda de k-pop recibió un importante nombramiento, el cual se suma a la lista de reconocimientos a los que han sido acreedores gracias al impacto cultural y a la promoción que han dado a Corea del Sur.

El mes pasado, Bangtan sorprendió a los fanáticos al anunciar que tomarían una pausa de sus actividades grupales. Tras esta noticia, se desataron malos entendidos, por lo que la agencia HYBE y los integrantes tuvieron que aclarar que sólo era una etapa en la que los artistas se centrarán en sus carreras individuales. Esto calmó a los seguidores de la banda de k-pop, quienes se comprometieron a seguir apoyándolos con sus trabajos en solitario.

BTS se reencuentra para concierto y nombramiento

La mañana de este martes, BTS se convirtió en tendencia en redes sociales como Twitter debido a que asistió a la ceremonia en la que la banda fue designada como Embajador Honorario para la Expo Mundial 2030 de Busan, en Corea del Sur, un evento al que el gobierno aspira junto a otras ciudades del mundo y que es igual de solicitado que los Juegos Olímpicos.

RM, J-Hope, Jimin, V, Jin, Suga y Jungkook, recibieron un reconocimiento por parte de las autoridades que están organizando todo para la candidatura. Este nombramiento, se suma a otros de sus logros que han tenido en su país natal, como el pasaporte diplomático para ser enviado especial ante la ONU, y la medalla de Orden del Mérito Cultural, por mencionar algunos de sus premios.

En tanto, durante su discurso, el líder de Bangtan, RM confirmó que el próximo mes de octubre volverán a los escenarios para dar un concierto global. "Haremos todo lo posible para que la exposición de Busan 2030 se haga realidad. Intentaremos llamar la atención usando varios tipos de actividades comenzando con el concierto global de Busan en octubre. Además, también planeamos promover la cultura y la naturaleza de Corea en el mundo", dijo en su discurso.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre la fecha exacta del concierto, pero se sabe que se realizará en el Estadio Asiad de Busan, el cual tiene una capacidad de 50 mil personas. Ésta sería su primera aparición como grupo desde marzo, cuando organizó el espectáculo "Permission to Dance on Stage: On Seúl". Se espera que el evento tenga una transmisión simultanea a nivel mundial.

