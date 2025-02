El Bogueto confirma que asaltaron a su mamá y declara que fue una persona cercana: “cuídense de la envidia"

El Bogueto, cantante mexicano de reggaetón reconocido en la escena mundial, dio a conocer a través de sus redes sociales un primer testimonio de lo que ocurrió hace un mes en la casa de su madre, misma que asaltaron y se llevaron varias cosas. Afortunadamente reveló que su madre se encuentra bien después de los hechos.

Así me has comenzado con unas noticias de un supuesto suelto en una casa en la Ciudad de México, misma que ahora se sabe que pertenece a la mamá del artista. Hasta el momento el reggaetonero no había dado a conocer ninguna información, pero por fin rompí el silencio a través de las historias en sus redes sociales, donde escribió el siguiente mensaje:

"Hace un mes que se robaron la tranquilidad de mi mamá, hace un mes que se metieron a robar a la casa que le compré a mamá, se pasaron de vrg, sí, se robaron muchas cosas pero mamá está bien y eso es lo que más importa. Han sido tiempos difíciles pero aquí estamos saliendo adelante, existe el karma y Dios castiga"

Por otra parte, agregó que siempre habrá críticas por parte de la gente, No importa de qué momento se traten y la situación por la que estés pasando en ese momento, pero suena con mensaje fue dar bendiciones para todos los que hablen de él y le pidió sus fanáticos que se cuiden te la envidia.

"Muchos van a opinar, es fácil hablar, pero espero a nadie le toque vivir lo mismo. Que Dios los bendiga y cuídense de la envidia. Gracias a los que se han preocupado y los que no, mantengan su distancia"

El Bogueto habla por primera vez del asalto que sufrió su mamá en casa

Además, el cantante mexicano de reggaeton agregó para todos sus fanáticos un consejo: les pidió que se cuiden de las personas que en este momento están asolada y que se dicen sus amigos, ya que el robo fue perpetrado por una persona que conoce y con quién convivió durante algún tiempo, pero no dio muchas más señas de lo ocurrido.

"Y yo no quería decir nada de esto, pero por eso mi ausencia. Cuídense del que tengan a un lado, puede ser el Judas. En este caso sí fue alguien que conozco y con el cual conviví"