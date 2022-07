BTS regresa con concierto global; ¿cuándo y dónde verlo?

BTS regresará este año a los escenarios como grupo completo, confirmó la agencia Big Hit Music, quienes indicaron que lo hará de la mejor forma, pues dará un concierto global. El ARMY está muy emocionado, sobre todo después de que habían anunciado su pausa temporal, por ello aquí te contamos cuándo y dónde se va a realizar.

El mes pasado, Bangtan se convirtió en tendencia mundial después de que anunciara su pausa temporal como grupo de k-pop. La noticia causó varios malentendidos, por lo que la agencia y los propios integrantes salieron a aclarar la situación informando que no era un "hiatus", sino que se trataba del inicio del Capítulo 2, en donde los artistas se enfocarían en sus carreras en solitario, siendo el primero en debutar J-Hope con "MORE" y su álbum "Jack In The Box".

BTS regresa con concierto global

Mientras el ARMY esperaba que se anunciara el próximo integrante que se lanzaría como solista, la compañía que los representa reveló que BTS regresaría para un concierto global, ya que es embajador de la Expo Mundial de Busan 2030. Hay que recordar que el mes pasado, Hybe, la ciudad de surcoreana y el comité de candidatura eligieron a la banda de k-pop para que se unieran a los esfuerzos para promover este evento internacional.

La agencia de noticias YONHAP indicó que el 7 de julio, por medio de un breve comunicado, la empresa que representa a la boyband informó que BTS ofrecerá un concierto el próximo mes de octubre para dar comienzo con las actividades para la candidatura de la prestigiosa feria internacional.

"El comité de candidatura nombrará oficialmente, este mes, a BTS como embajador de relaciones públicas para la Expo Mundial de Busan 2030. BTS efectuará un concierto global, en Busan, en octubre, para informar al mundo sobre la intención de Busan de organizar la Expo", se informó.

¿Dónde será el concierto de BTS?

El concierto se podría dar en el Estadio Asiad de Busan, el cual tiene una capacidad de 50 mil personas. Ésta sería su primera aparición como grupo desde marzo, cuando organizó el espectáculo "Permission to Dance on Stage: On Seúl". Hasta el momento se desconoce si la presentación tendrá una transmisión en vivo y cuándo será la fecha exacta de este evento.

