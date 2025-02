Aislinn Derbez comparte FOTO junto a José Eduardo y Paola Dalay, ¿se van de viaje después del bautizo de Tessa?

El pasado 15 de febrero, José Eduardo Derbez y su pareja, Paola Dalay, celebraron el bautizo de su hija Tessa en un evento que reunió a familiares y amigos cercanos. Sin embargo, la notable ausencia de la familia paterna de José Eduardo, especialmente de su padre, Eugenio Derbez, y sus hermanos, generó especulaciones sobre posibles tensiones familiares.

Días antes del evento, Aislinn Derbez, hermana de José Eduardo, explicó que la familia paterna no podría asistir al bautizo debido a un viaje previamente programado para celebrar el cumpleaños de Vadhir Derbez. Aunque no detalló quiénes de la familia estaban en el viaje, Aislinn dejó claro que la elección de la fecha del bautizo fue decisión de la familia materna de José Eduardo y que cambiarla no era una opción.

Tras la ceremonia, José Eduardo y Paola Dalay hablaron con la prensa y confirmaron que sí invitaron a los Derbez, desmintiendo rumores que sugerían que ni siquiera estaban contemplados, lo que insinuaba un posible conflicto familiar; José Eduardo indicó que compromisos laborales y personales impidieron su asistencia al evento. Ante rumores que señalaban a Victoria Ruffo como responsable de elegir la fecha para evitar la presencia de la familia paterna, José Eduardo negó completamente esta versión.

Aislinn Derbez se reencuentra con José Eduardo después del bautizo de Tessa

Sin embargo, a pesar de la ausencia de la familia paterna, el bautizo de Tessa se llevó a cabo con gran entusiasmo y la presencia de amigos y familiares cercanos. Los rumores de este supuesto distanciamiento entre José Eduardo y su familia paterna terminó de ser desmentido este 18 de febrero, cuando a través de su cuenta de Instagram, Aislinn compartió una imagen donde se le puede ver junto a su hermano, Paola y Tessa en el aeropuerto de la CDMX.

José Eduardo y Paola Dalay expresaron su felicidad y agradecimiento por el apoyo recibido, destacando la importancia de la familia y los amigos en la vida de su hija.

Fotografía: Instagram/@jose_eduardo92

Por su parte, Paola Dalay también utilizó sus redes sociales para compartir varias fotos en las que dio pequeñas pistas sobre su próximo destino. Aunque no mencionó específicamente adónde viajarán, incluyó una encuesta con tres posibles opciones: Cancún, Madrid y Los Ángeles; además, expresó su emoción por emprender el segundo vuelo con su hija, recordando que ya habían viajado por el país en las festividades de fin de año. Horas después confirmó que ahora se encuentran en Los Ángeles, muy posiblemente junto a todos los Derbez pra festejar como se debe a la pequeña Tessa.

¿Cuándo nació la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, llamada Tessa, nació el 30 de junio del 2024. La noticia de su nacimiento se dio a conocer a través de las redes sociales de ambos padres, quienes compartieron su felicidad con sus seguidores. Como era de esperarse, la bebé se convirtió en el centro de atención de la familia Derbez, quienes expresaron su cariño y felicidad por este nuevo miembro que llegó para llenar de amor a la familia.

Durante la ceremonia, Tessa fue arropada por sus padrinos y rodeada de seres queridos que compartieron este momento especial.

Fotografía: Instagram/@paodalay_2203

El nacimiento de Tessa fue un evento muy esperado, no solo por sus padres, sino también por los seguidores de la famosa familia Derbez, quienes han mostrado su apoyo incondicional a lo largo de los años. Tanto José Eduardo como Paola Dalay han compartido a través de sus redes algunos momentos especiales con su hija, lo que permite a sus seguidores sentirse cercanos a este nuevo capítulo en sus vidas. Tessa, con su tierno rostro, sigue conquistando el corazón de todas las personas que la rodean.