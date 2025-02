Publican las primeras imágenes del bautizo de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez; sólo Victoria Ruffo asistió

Tras semanas de preparativos, la mañana de hoy 15 de febrero se realizó el bautizo de la pequeña Tessa, quien es la primera hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Vía redes sociales se difundieron las primeras imágenes de la celebración, así que se aprecia un poco del festejo religioso.

Las fotos fueron publicadas en el perfil de Instagram de Televisa espectáculos y se aprecia que la pareja de famosos portó atuendos formales acordes a la ocasión. Sin embargo, las miradas estuvieron en la bebé, quien portó un ropón con detalles de encaje; previamente, Paola Dalay ya había compartido detalles del traje de la pequeña, pero dejó a sus seguidores con la intriga de cómo sería el ropón.

En la publicación también se incluyeron videos y gracias a esto se observa que la gran asiste del bautizo de Tessa fue la actriz Victoria Ruffo, quien incluso platicó con la prensa; la protagonista de “Simplemente María” (1989-1990) y “Vivo por Elena” (1998) se mostró feliz, lo que no es de extrañar porque ha demostrado que es una abuela devota y presente.

Los Derbez, los ausentes en el bautizo de Tessa

De acuerdo con las fotos y videos publicados en Televisa espectáculos, los Derbez se ausentaron en el bautizo de Tessa, a pesar de que se trató de un momento especial para la pequeña, José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quienes vía redes sociales comparten cómo es su vida familiar.

Sin embargo, la ausencia de los Derbez no fue una sorpresa porque ya se había especulado que no asistirían; de hecho, Aislinn Derbez habló del tema en entrevista para el canal de YouTube “El Fernán” y confirmó que no acudiría al bautizo de su sobrina porque coincidió con un viaje para celebrar el cumpleaños de Vadhir Derbez, quien, por lo mismo, tampoco estuvo presente en la celebración de Tessa.

De momento, se desconoce si Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo asistieron al bautizo de Tessa que se realizó en una iglesia en Ciudad de México (CDMX). Lo que es un hecho es que ambos han estado atentos a la pequeña que nació el 3 de julio de 2024, de modo que está próxima a cumplir su año de vida.

