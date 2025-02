La importancia de Miguel Bosé llegará con el Tour que arrancará en México

Tras ocho años de ausencia en los escenarios Miguel Bosé prepara su gira Importante Tour, la cual inicia en México. El cantante confesó estar nervioso durante cada uno de los ensayos, pero que, “al igual que volver a usar una bicicleta, me di cuenta que no se me ha olvidado nada”.

Sobre el nombre de la gira, Importante Tour, el artista explicó:

“Cuando decidí que estaba listo para volver y hacer de nuevo una gira, se convirtió en la cosa más importante de mi vida”.

En cuanto a la relación tan estrecha que el cantante ha formado con México, dijo que a pesar de no sentirse mexicano; por el hecho de no haber nacido aquí; este es el país en el que más ha pasado tiempo y por eso le guarda cariño.

Miguel Bosé declaró, que como en todos los conciertos que ha dado, está totalmente involucrado en la parte de la producción, incluyendo luces, músicos, arreglos, estructuras y todo aquello que sucede en el escenario.

Una de las cosas que más ama el público de Bosé, son las colaboraciones, pero declaró que no habrá ningún invitado especial en este tour: “esta gira es mía, sólo mía y nada más que mía”, indicó el intérprete de "Amante bandido".

Y agregó que después de su larga ausencia, lo que quiere darle al público, es más de él y no de otros artistas:

“Les voy a dar un buen pedazo de fruta, pero una sola”, mencionó Bosé.

Una de las mayores preocupaciones de sus fanáticos, es si su voz, la cual se deterioró en los últimos años, le permitirá realizar sus presentaciones pautadas en México, España y Estados Unidos, Miguel comentó que, tras un proceso largo de sanación, está preparado para realizar su tour.

Bosé comparó su daño vocal, con lo que puede sentir un futbolista cuando se parte los ligamentos o un leñador si perdiera las manos. Asimismo, indicó que no hubo un personaje que lo ayudara a recuperar su voz, sino que fue el tiempo el que la mejoró.

El cantante indicó que cuando tuvo estos problemas, se culpaba a él mismo por lo que le estaba pasando, pero después de una deconstrucción, pudo detener su autoflagelación.

Lo que Miguel más ama en este momento, es la música y los conciertos: “vamos a ser jodidamente positivos y luminosos”, dijo al respecto el artista.

Migue Bosé se presentará el 14 y 15 de marzo en el Auditorio Nacional, luego visitará otros estados de la República, para posteriormente regresar el 23 y 24 de abril al Coloso de Reforma, en la Ciudad de México.

Sus 10 presentaciones en España comienzan a finales de junio y en Estados Unidos arranca a principios de octubre, terminando a principios de noviembre. En 2026, el artista espera visitar el resto de Latinoamérica y parte de Europa.

A DETALLE:

El artista nació en Panamá, aunque también tiene nacionalidad española y colombiana.

Debutó en la música en 1973.

Su video “Aire soy”, con Ximena Sariñana tiene más de 349 millones de vistas.

Miguel Bosé vive actualmente en la Ciudad de México.

HA DICHO

“Hoy Bosé ha renacido, y lo veréis en el espectáculo”, comentó el cantante.

MAAZ