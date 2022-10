Jin de BTS intenta no llorar antes de irse al servicio militar y conmueve al ARMY

Momentos muy emotivos se vivieron la noche de este viernes durante la presentación de Jin en el concierto de Coldplay, pues el artista fue el invitado especial para cantar "The Astronaut", el tema que marca su debut oficial como solista y en el que colocó un mensaje oculto. Una mezcla de sentimientos conmovieron al ARMY, pues pudieron notar que mientras interpretaba su nuevo éxito, el mayor de BTS intentaba no llorar, ya que próximamente se irá al servicio militar en Corea del Sur.

La noche de este 28 de octubre, Coldplay subió al escenario del River Plate de Buenos Aires, Argentina, al integrante de Bangtan, quien al parecer hizo una gran amistad con los miembros de la banda británica, pues su sencillo debut es una colaboración con ellos. El momento era muy esperado por los fans, pues esta sería la primera vez que presentara en vivo su canción, y posiblemente la última que se encuentre con sus fanáticos, pues de regreso a su país comenzará con el proceso de enlistamiento militar.

Así fue la presentación de Jin con Coldplay

Para presentar al idol, Chris Martin primero explicó que hace alrededor de seis meses Jin lo buscó porque quería hacer una canción muy especial: "Tengo que dejar el grupo en diciembre por 2 años y unirme al Ejército en Corea", recordó las palabras que le dijo el miembro de BTS, quien tiene que cumplir con los que dice la ley de su país, que establece que todos los hombres sanos de entre 18 a 30 años -edad que llegará dentro de dos meses- tiene que enlistarse en el ejército.

Al salir Jin al escenario, la euforia de los asistentes que acudieron a la tercera fecha en Argentina de la gira mundial “The music of the spheres”, se sintió y poco a poco las gradas se comenzaron a pintar de morado, color representativo de Bangtan. Asimismo, el cantante se colocó en el centro de la pista y comenzó a interpretar "The Astronaut" adueñándose del escenario como lo ha hecho desde que debutó en 2013.

Coldplay se unió al intérprete y comenzaron a corear la canción, el momento más emotivo fue cuando Chris Martin cantó junto a Jin, quien se mostró muy emocionado pues a pesar de que se veía feliz de compartir el escenario con una de las bandas y con el artista que más admira, se le llenaron los ojos de lágrimas, las cuales intentó que no salieran para que así todos disfrutaran de este inolvidable show que quedará en el corazón del ARMY.

Como si esto fuera poco, al terminar Jin pronunció una frase en español "gracias Argentina”, por lo que enloqueció a todo el estadio. Asimismo, en coreano indicó "los amo ARMY, a todos ustedes", para después dejar el escenario. De esta forma, Seokjin, nombre real del idol, sigue siendo tendencia en las redes sociales como Twitter, debido a que sus fanáticos aún están comentando lo emotivo de la presentación y que fue una de las mejores formas de despedirse de sus admiradores.

En tanto, el propio integrante de BTS reveló que desde hace tiempo estaba pensando en dejar la banda de k-pop para cumplir con su servicio militar, no obstante debido a los compromisos profesionales del grupo tuvo que aplazarlo hasta este año. Confesó que contrario a lo que varios medios reportaron, no ingresará al ejército inmediatamente después de su llegada a Corea del Sur, pero sí comenzará con este proceso.

