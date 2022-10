RM de BTS anuncia detalles de su nuevo álbum: esto lo que se sabe

El ARMY se encuentra muy contento con el anuncio de RM, pues esta mañana el líder de BTS dio detalles sobre su nuevo álbum como solista. Por ésta razón, los miembros del fandom han colocado entre las principales tendencias de las redes sociales como Twitter el nombre de idol, pues podría convertirse en el tercer miembro de la agrupación en hacer su debut oficial lejos de sus compañeros.

Este sábado, los seguidores de Bangtan se encuentran de manteles largos, pues están festejando el cuarto aniversario del mixtape "Mono", el cual fue lanzado el 23 de octubre del 2018 y representó el primer trabajo en solitario del rapero. El artista también lo celebró, así que utilizó su cuenta de Instagram, en donde tiene 38.8 millones de admiradores, para subir unas historias referentes a esta producción, pero también para anunciar que está desarrollando su nuevo proyecto.

RM da detalles de su nuevo álbum

Kim Namjoon, nombre real del rapero, compartió en sus redes sociales una serie de historias celebrando el cuarto aniversario de su mixtape. Sin embargo, fue la siguiente publicación la que llamó la atención de sus fanáticos, ya que colocó una captura de pantalla de una carpeta zip con el nombre borroso y una leyenda que decía: " ¿Y ahora?", algo que muchos tomaron como la confirmación de que se está preparando para regresar con nueva música.

RM celebra "Mono" y da anuncio Foto: Especial

En la captura de pantalla el artista, de 28 años, mostró que la carpeta contenía archivos de audio masterizados que se actualizaron por última vez el 19 de octubre, lo que significa que RM sigue trabajando en él y que pronto podría convertirse en el tercer miembro de BTS en comenzar oficialmente su carrera como solista, pues el primero fue J-Hope con su álbum "Jack in the box", mientras que el segundo será Jin con su sencillo "The Astronaut", con el cual se despedirá del ARMY antes de irse al servicio militar.

En una tercera historia de la plataforma de Meta, el antes nombrado Rap Monster, dio una breve idea de lo que se puede esperar del próximo álbum, pues aseguró que será algo sobre su viaje desde 2019 hasta 2022, una parte importante dentro de sus 20 años de edad. Evidentemente los fans se emocionaron y quedaron encantados con el anuncio, por lo que se está haciendo viral su nombre en las redes sociales.

¿Cómo será el álbum de RM?

En un en vivo que hizo en julio, RM reveló que estaba trabajando en su nuevo álbum y mencionó por primera vez que era un recuento de los que habían sido estos 3 años. "¡Me divierte mucho trabajar en la música! Diré que será bastante diferente de cómo es "MONO". Si tuviera que describirlo... diría que es como una especie de archivo de los años 2019 a 2022", dijo en aquella transmisión en la que muchos apuntaron que sería el segundo en convertirse en solista, no obstante, podría ser el tercero.

"Supongo que es por eso que lo hago todo. ¿Verdad? haciendo música, pensando en la persona que soy, en la persona que me gustaría ser. Esta vez, quería desafiarme a mí mismo para probar algunas cosas nuevas", explicó al ARMY el artista, que acaba de dar detalles de su trabajo emocionando a sus seguidores, quienes ya comenzaron a organizarse para darle todo su apoyo en esta nueva faceta.

