VIDEO: Jin de BTS revela por qué no tiene novia y nadie quiere salir con él

Jin de BTS ha realizado varias actividades en solitario de cara a su partida al ejército. El cantante surcoreano se prepara para su debut como solista con la canción "The Astronaut", además se presentará en Argentina para despedirse de sus fans latinas antes de hacer su servicio militar.

Como parte de sus promociones, una de sus más recientes entrevistas fue con la rapera Lee Youngji. La también YouTuber lo invitó a su show de YouTube, donde bebieron y platicaron sobre muchas cosas; Jin de BTS reveló secretos de su vida personal y cómo le ha afectado la fama.

A pesar de que Jin es considerado como el "Worldwide Handsome", el cantante reveló las razones del por qué no sale con nadie, pues asegura que no tiene amigos y sus relaciones han sido un desastre.

Jin de BTS asegura que no tiene amigos y por qué sus relaciones fracasan

Jin se sinceró con ARMY en el programa "No Prepare" de Lee Youngji. Entre copas, el cantante de BTS confesó que a pesar de su fama le cuesta mucho tener amigos, incluso en su celular tiene menos de 10 contactos. El idol explica que comenzó su vida de aprendiz a los 20 años y por eso no tiene habilidades sociales. Otra razón por la que aún no tiene pareja es porque Jin se ha visto afectado por su fama con BTS:

Todas mis relaciones han sido destruidas

Jin asegura que nadie quiere ser amigo de BTS, pues se sienten presionados debido a su popularidad, tampoco salen con él o con sus compañeros debido a su trabajo. Suga y V ya había mencionado que no tienen tiempo incluso para ver a su familia. Sobre su vida amorosa y personal, el cantante confesó que una vez que la gente se intersa en él pierde mucho.

Si muestro mucho de mi mismo, puedes ver los aspectos negativos

Al cantante le preocupa que ARMY conozca su lado más negativo, como decir malas palabras al aire o conocer aspectos que no les gusten. Jin aseguró que no tiene interés más que en sí mismo, BTS y sus fans.

Sigue leyendo

BTS: El nuevo integrante que "reemplazará" a Jin durante su servicio militar

3 Doramas de romance para ver en pareja hoy mismo y que te harán enamorarte más