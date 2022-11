Daniela Spanic ofrece 100 mil pesos a quien encuentre a su agresor, difunden retrato hablado

Daniela Spanic dio a conocer que ya se hizo un retrato hablado de su agresor, quien la atacó el pasado 20 de octubre cuando estaba afuera de los Juzgados Familiares de la Ciudad de México, mientras esperaba para realizar un trámite relacionado a su divorcio. La actriz insiste en que quiere encontrar a la persona que la golpeó por lo que ofrecerá de 100 mil pesos a quien ubique al sujeto, informó una revista de espectáculos.

Este martes, la revista Tv Notas publicó una entrevista con la actriz y modelo, que actualmente está en el retiro, en la que dio detalles de cómo va su caso, pues hay que recordar hace un par de semanas un hombre le golpeó la cabeza, justamente del lado donde sufrió el derrame cerebral en 2007, además reveló que su ex esposo, Ademar Nahum Zacarias, le quitó varias pertenencias del banco, no quiere pagar la manutención de su hija y que le hizo firmar un documento cuando se encontraba enferma.

Daniela Spanic hace retrato hablado

La originaria de Venezuela y hermana de la actriz Gabriela Spanic, le entregó a la revista de espectáculos el retrato que se hizo del sujeto que supuestamente la agredió hace algunos días. “Quiero que consignen a ese hombre, porque así puede contestar quién lo mandó y quién le pagó para hacerme esto. No entiendo por qué me pasó todo esto, ya no confío en nadie”, explicó Daniela, quien insiste en que alguien mandó al hombre a golpearla, y ha dejado ver que cree que su ex esposo.

Daniela Spanic hizo un retrato hablado Foto: Tv Notas

“Mi hermana dice que este hombre se parece a uno que ella vio vigilando su casa, ya le mandé la foto por WathsApp, supongo que ha estado muy ocupada", declaró la ex modelo, que reveló que ya le envió a Gaby la imagen del sujeto, pues la protagonista de "La Usurpadora" había señalado que esa persona había estado rondando su casa y hasta llegó a sugerir que había sido mandado por Nahum Zacarias.

En tanto, sobre su chofer, del que sospechó que estuvo detrás de la agresión por que no hizo nada durante el hecho, Daniela Spanic aclaró que ya no trabaja con ella. “Con el chofer siempre he tenido problemas, porque quien le paga es mi exmarido Ademar, siempre hay que hacer lo que él dice, es muy grosero y me falta al respeto, es por eso que yo ya no lo quiero; él no quería irse, porque tiene muchos años con nosotros, pero afortunadamente ya me lo quitaron, gracias a Dios”, manifestó.

Aclaró que las autoridades la ha apoyado durante este proceso, sin embargo, ahora tiene otros problemas la mayoría de ellos económicos, ya que su ex pareja no quiere pagarle la manutención y un dinero que sacó de sus cuentas. "Él sacó dinero del banco y no sé por qué se llevó los papeles donde se especifica que estamos casados por bienes mancomunados; también hizo lo mismo cuando tenía oro en un banco; además, cuando estaba enferma, él me hizo firmar con un dedito (firma dactilar) que nos habíamos casado por bienes separados”.

"Por ser el padre de mi hija, no lo quiero denunciar; yo lo que quiero es que me respete, y respete mis decisiones como yo lo hago con él; tengo todo el derecho, porque estoy en mi casa con mi hija. No voy a soportar más humillaciones por parte de él (Ademar), ni del chofer”, dijo la actriz y modelo a la revista de espectáculos.

