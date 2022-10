Ex de Daniela Spanic habla sobre el atentado que sufrió la modelo: "Es una cuestión delicada"

La semana pasada te informamos que la actriz y modelo, Daniela Spanic, hermana gemela de Gabriela Spanic, sufrió un atentando en calles de la Ciudad de México después de ser golpeada cuando se disponía a solucionar un asunto relacionado con su divorcio.

Ante los hechos, ocurridos el pasado 20 de octubre, Rodrigo Fragoso, relacionista de Daniela Spanic, y Gabriela Spanic, su hermana, aseguraron que el ataque fue un intento de homicidio, pues el golpe le ocasionó una fuerte lesión en la cabeza.

Inmediatamente después de que se confirmara que Daniela Spanic sufrió un ataque, Gabriela Spanic señaló que el presunto responsable de la agresión habría sido Ademar Nahum, expareja de su hermana, pues era el único que sabía al lugar al que se dirigía Daniela.

Ante las acusaciones, este lunes 24 de octubre, Ademar Nahum concedió una breve entrevista al programa matutino Venga La Alegría. Durante la plática se deslindó de los señalamientos e invitó a los involucrados a presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Sin guardarse nada, el exesposo de Daniela Spanic confesó que su nombre ha sonado como el presunto responsable, pero sentenció que lo que realmente importa es que procedan con una denuncia sobre todo si creen que se trató de un ataque directo.

De manera contundente, Ademar Naum dijo que desconoce qué hacía su expareja sentimental en los juzgados, pues desconoce si tiene problemas económicos y haya acudido a hablar sobre un "incumplimiento" relacionado con los términos que pactaron en su separación.

"No sé qué problemas económicos, (Daniela Spanic) no tiene problemas. No sé qué estaba buscando, no sé qué fue a hacer ese día a los juzgados", apuntó.