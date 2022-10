¿Quién atentó contra Daniela Spanic? La hermana de Gaby Spanic señala al responsable

Luego, de que la artista Daniela Spanic sufriera un fuerte golpe en la cabeza de parte de un sujeto desconocido afuera de los Juzgados de Asuntos Familiares en la Ciudad de México, al acudir a una cita como parte de su proceso de divorcio.

Su hermana gemela, la actriz Gaby Spanic dijo sentirse cansada de que ella y su hermana sufran muchas injusticias y el responsable nunca haya tenido un castigo. De acuerdo con Gaby, el responsable de la lesión a su hermana es su ex esposo, el empresario Ademar Nahum Zacarias.

¿Quién atentó contra Daniela Spanic?

La protagonista de La Usurpadora dejó entre ver a sus seguidores que no es la primera vez que este hombre le hace daño a su hermana, por lo que lo responsabiliza por cualquier lesión que ella y toda su familia pudieran tener en estos días.

En respuesta, Ademar Zacarías aseguró en entrevista con un programa de espectáculos que no tuvo nada que ver con la agresión que sufrió Daniela Spanic, pues en ese momento se encontraba trabajando en su oficina, ubicada en el Centro Histórico.

Zacarías recalcó que desde su separación con Daniela, lo único que ha hecho es procurar el bienestar de su ex esposa y de su hija Katalina, quien está a punto de cumplir 15 años, por lo que siempre ha visto por ellas.

“Bueno, que digan lo que quieran. Estoy en mi oficina trabajando. Ellas que hagan lo que quieran. Yo voy por mi hija, cuido a mi hija. Lo único que he hecho es estarla cuidando toda la vida. Y no sabes lo que me duele, no por mí. Por mí, que inventen lo que quieran. No sabes lo que me duele por ella y por cómo se está arruinando” comentó el empresario.

Matrimonio complicado

Es importante mencionar que Daniela y Ademar contrajeron matrimonio en 2007, luego de un noviazgo que había causado polémica en su familia, pues no tenía la aprobación de la misma. En entrevista con un popular programa de TV en 2020, Daniela contó que conoció a Ademar en Venezuela e intercambiaron números, aunque ella reconoció que nunca le cayó bien.

Durante la entrevista, Daniela confesó que desde el inicio de su relación, el empresario tuvo un comportamiento muy obsesivo, por lo que se arrepintió de haberle dado su número de teléfono, porque no quería nada serio.

Producto de esa relación, es bien sabido que las hermanas se distanciaron durante 10 años y la relación mejoró cuando Daniela se separó del empresario mexicano, por lo que ahora Gaby refrendó el apoyo incondicional a su hermana.

Cabe destacar que la artista ya había dado señales de alerta, pues en una reciente entrevista habló acerca de los episodios de violencia doméstica que había vivido en el pasado y cómo su ex esposo había ingresado a su domicilio para destruir sus pertenencias personales.

