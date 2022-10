Galán de "La Usurpadora" sufrió la trágica muerte de su esposa por una terrible enfermedad

Aunque en la pantalla chica muchos actores dan vida a personajes llenos de complicadas situaciones en sus vidas, en ocasiones la realidad supera la ficción, y este galán de "La Usurpadora", melodrama protagonizado por Gabriela Spanic y Fernando Colunga, lo vivió en carne propia, pues sufrió la trágica muerte de su esposa por una terrible enfermedad, quedando a cargo de su hijo de sólo tres años.

Héctor Marcelo Buquet Corleto, es el nombre real del actor que es conocido en el ambiente artístico sólo como Marcelo Buquet, quien nació en Montevideo, Uruguay, el 4 de octubre de 1963. Antes de cumplir los 18 años empezó a estudiar teatro en la institución teatral El Galpón, donde participó en decenas de producciones teatrales como histrión, productor, compositor y cantante, localizada en su ciudad natal, la que abandonó para radicar en México, donde empezó a trabajar en telenovelas.

En tierra azteca tuvo su primera oportunidad en el melodrama "Simplemente María", con Victoria Ruffo y Manolo Fábregas, luego llegaron títulos como: "El abuelo y yo", con un actor del Cine de Oro, Gael García y Ludwika Paleta; "Marimar", junto a Thalía, y en la que dio vida al villano Rodolfo San Genis; "El premio mayor", con Laura León "La tesorito" y "María Isabel", protagonizada por Adela Noriega y Fernando Carrillo.

En "Marimar" interpretó a un villano. Foto: Especial

Marcelo Buquet sufrió la trágica muerte de su esposa

En 1998, Marcelo Buquet dio vida a Rodrigo Bracho en la telenovela "La Usurpadora" y su cortometraje especial "Más allá de la usurpadora", momentos de éxito en los que nunca se imaginó lo que viviría años después, cuando su esposa fuera diagnosticada con una terrible enfermedad que terminó acabando con su vida, dejando al cuidado de su padre a un pequeño de sólo tres años de edad.

Buquet pasó por uno de los momentos más duros de su vida en el 2011, al tener que despedirse de la madre de su primogénito, quien falleció víctima de cáncer. "Fue muy espantoso (...) le comenzó en el hígado. Yo estaba trabajando allá en Colombia, entonces allá la trasplantaron. Todo es muy complicado, desde conseguir el órgano, la operación en sí misma y después el seguimiento, los tratamientos, que son muchos, los chequeos, las medicinas… Fueron años muy duros", compartió en el 2013 en una entrevista para Cadenatres.

Marcelo también habló de como su esposa, Lorena Sotelo Maesse, enfrentó el cáncer con valentía. "Ella nunca habló de muerte. Ella ya no se podía mover y me decía: 'Los doctores están mal de la cabeza, esto es una etapa, yo los voy a cuidar a ustedes'. Hasta el último día ella nunca se quejó, nunca fue el por qué a mí. Lo asumió, lo asumimos y la despedimos".

El galán de telenovelas se quedó a cargo de su hijo, quien en ese momento tenía 3 años, y confesó que no sabía como decirle lo que había pasado con su mamá. "Cuando yo le iba a dar la noticia, que yo no sabía cómo hacerlo, empecé a hablarle y a decirle: 'Oye te acuerdas que mamita ya estaba muy débil, te acuerdas que tenía muchos dolores'. Y me dice: '¿Se murió? Él me lo preguntó con 3 años", explicó Buquet.

Después de varios años en los que siempre recordó a su fallecida esposa, Marcelo volvió a encontrar el amor en una joven profesora de baile y artes marciales, con quien forma una bella familia, de acuerdo a lo que deja ver en sus redes sociales, donde comparte una gran cantidad de fotos junto a su pareja y su hijo, con quienes parece tener una excelente relación, aunque no ha estado alejado de las críticas, esto debido a la diferencia de edades, pues el actor es 30 años mayor que su esposa.

El actor volvió a encontrar el amor y formó una bella familia. Foto: IG @marcelobuquet

