Al estilo de Lupillo y Nodal, el exnovio de Kim Kardashian se borra un tatuaje de amor

Vaya revuelo que causaron esta mañana Kim Kardashian y su exnovio, Pete Davidson, pues todo parece indicar que el comediante siguió los mismos pasos que los cantantes mexicanos Lupillo Rivera y Christian Nodal, quienes al igual que él se tatuaron por amor. El resultado lamentablemente no fue feliz, pues en los tres casos la tinta impregnada en la piel comenzó a ser cosa del pasado luego de una dramática ruptura amorosa.

De acuerdo con TMZ, quien compartió una serie de fotos recientes de Pete Davidson, el tatuaje que honraba a su ex como toda una abogada de profesión quedó en el olvido, aunque no se sabe si retiró el diseño con láser o si sólo lo cubrió con un nuevo diseño. A pesar de ello, todo indica que el comediante está en su mejor momento, pues en las imágenes luce muy sonriente a dos meses de su truene con Kim Kardashian, una señal que mantiene tranquilos a sus fanáticos.

Este es el tatuaje que se habría borrado. (Foto: Especial)

Aunque el también actor de 28 años no ha dado detalles al respecto, las especulaciones surgieron tras verlo luciendo un look de lo más relajado y camiseta de cuello redondo que no alcanzó a cubrir las pruebas de que su amor por la empresaria es cosa del pasado. Y es que al prestar atención a las fotos, justo por debajo del cuello se observa un vendaje pequeño y la coincidencia es que ahí estaba el tatuaje "my girl is a lawyer" (mi chica es abogada) que se hizo durante su noviazgo y cuya decisión fue duramente criticada.

El revuelo de las fotos inició este martes, aunque fueron tomadas el miércoles pasado en un set de Nueva York, y de nueva cuenta pusieron en la mira a la expareja más mediatica del año y que por 9 meses presumieron su amor en redes sociales y eventos importantes como la Met Gala, todo esto mientras Kim Kardashian seguía con su proceso de divorcio de Ye, antes Kanye West, quien incluso atacó al comediante.

Sin embargo el también miembro de Saturday Night Live no ha confirmado o negado que se tapó el tatuaje que se realizó mientras estaba más enamorado que nunca y que incluso la socialité presumió en sus redes.

Así luce el lugar en el que el comediante se tatuó. (Foto: TMZ)

De acuerdo con lo que se dijo cuando se anunció su ruptura, terminaron en buenos términos y la razón principal por la que ambos tomaron la decisión fue porque no se veían demasiado debido a sus apretadas agendas. Ahora con tan sólo dos meses de haber puesto fin a su amor, Pete Davidson parece estar listo para dar vuelta a la página y dejar su romance con la modelo en el pasado y el aparente borrado de su tatuaje lo confirmaría.

Con esta rotunda decisión, el exnovio de Kim Kardashian se suma a una larga lista de celebridades que se tatuaron por amor y que con el paso del tiempo y una ruptura inevitable, terminaron por borrar todo rastro del romance que existió. La historia de los estadounidenses recuerdan a casos mexicanos que han sido objetos de críticas, burlas y memes por sus decisiones de grabarse en la piel a sus parejas; entre ellos destacan Lupillo Rivera y Christian Nodal, quienes se tatuaron a Belinda y posteriormente terminaron por cubrir sus tatuajes con nuevos diseños.

