VIDEO | Christian Nodal: esta es la única canción que tocaba a los 11 años para pedir propina en la calle

Actualmente Christian Nodal es uno de los cantantes de regional mexicano que más fama tiene, el joven de 23 años se presenta en los escenarios más importantes de México, Estados Unidos y de otros pauses del mundo, pero antes de gozar del éxito tuvo que trabajar para ser conocido y para ayudar al sustento familiar.

Aunque el cantante Christian Nodal empezó formalmente su carrera cuando apenas tenía 17 años, desde que era un niño ya cantaba en la calle y además tocaba la trompeta, uno de los instrumentos que domina y que le dieron a ganar las primeras monedas de su profesión.

En una entrevista en la que participó con el periodista Gustavo Adolfo Infante dijo que a la edad de los 11 años ya tocaba la trompeta y que la única canción que se sabía era “El niño perdido”, pero era suficiente para recibir algunas monedas.

“A los 11 años yo nada más me sabía ‘El niño perdido’ y ya la gente me daba propina, entonces era como que bien llamativo un escuincle de 10, 11 años tocando, si estaba pesadito la neta, no es por nada, pero si estaba pesadito para tocar la trompeta”, comentó el ahora famoso.

Así lucía cuando era un adolescente FB/cristiannodalfans

Otra de las cosas que comentó es que aprendió a tocar esta herramienta gracias a las enseñanzas de sus tíos y de su padre quienes lo educaron musicalmente. “A mi siempre me llamó la atención porque mi abuelito tocaba la trompeta y pues tú sabes la figura paterna, yo siempre he querido ser como él y los miraba juntos y decía que quería ser trompetista”, recordó.

A Christian Nodal no le gustaba cantar

El intérprete de “Amor tóxico”, “De los besos que te di” y “Nace un borracho”, mencionó que de adolescente casi no le gustaba cantar, esto porque estaba inclinado en otro género musical como el rock, que a la fecha también disfruta escuchar.

Seguir leyendo

VIDEO | Este fue el regalo que hizo que Christian Nodal se convirtiera en un cantante famoso